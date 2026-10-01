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Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos

Con la serie de ViX a punto de estrenarse, recordamos los episodios de amor entre aquellos adolescentes

Octubre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
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Timbiriche

A 45 años de su fundación, Timbiriche tiene un nuevo auge.

En esta ocasión la banda es tema de conversación en medios y redes sociales debido a la bioserie que ViX está por estrenar.
La banda comenzó en 1982 y se mantuvo activa durante poco más de una década con el lanzamiento de 12 discos.
Se separaron pero desde entonces, cada cierto tiempo regresan para complacer a su fans. Dentro de ese mundo, un aspecto que siempre se ha mantenido como tema de interés es el amor que rondaba a los integrantes de la banda.
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Sasha Sökol y Benny Ibarra

Benny Ibarra lo recuerda con tanto cariño que se toma la licencia de llamarla"mi Sasha”.
Benny y Sasha fueron parte de la alineación original que comenzó en 1982.
El cantante recuerda que fue un noviazgo largo: 3 años y 8 meses.

Paulina Rubio y Erik Rubín

Fue uno de los romances más mediáticos... y misteriosos. Su relación se convirtió en polémica cuando entró en escena Alejandra Guzmán para concretar un triángulo amoroso que se reflejó en dos canciones que las cantantes se dedicaron mutuamente: “Mío”,de Pau; “Hey güera”, de Guzmán.

Diego Shoenning y Thalía

Diego ha contado que no solamente tuvo un romance con Thalía, sino también con Mariana Garza y Paulina Rubio.
Sin embargo, reconoce que fue con Thalía con quien el noviazgo fue más formal.

Timbiriche
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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