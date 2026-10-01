Los noviazgos que hubo dentro de Timbiriche, confesados por ellos mismos

A 45 años de su fundación, Timbiriche tiene un nuevo auge.

En esta ocasión la banda es tema de conversación en medios y redes sociales debido a la bioserie que ViX está por estrenar.

La banda comenzó en 1982 y se mantuvo activa durante poco más de una década con el lanzamiento de 12 discos.

Se separaron pero desde entonces, cada cierto tiempo regresan para complacer a su fans. Dentro de ese mundo, un aspecto que siempre se ha mantenido como tema de interés es el amor que rondaba a los integrantes de la banda.

TE RECOMENDAMOS: Yahir y Memo Schutz reaccionan a la salida Ernesto Laguardia: “Se veía dolido”

Sasha Sökol y Benny Ibarra

Benny Ibarra lo recuerda con tanto cariño que se toma la licencia de llamarla"mi Sasha”.

Benny y Sasha fueron parte de la alineación original que comenzó en 1982.

El cantante recuerda que fue un noviazgo largo: 3 años y 8 meses.

Paulina Rubio y Erik Rubín

Fue uno de los romances más mediáticos... y misteriosos. Su relación se convirtió en polémica cuando entró en escena Alejandra Guzmán para concretar un triángulo amoroso que se reflejó en dos canciones que las cantantes se dedicaron mutuamente: “Mío”,de Pau; “Hey güera”, de Guzmán.

Diego Shoenning y Thalía

Diego ha contado que no solamente tuvo un romance con Thalía, sino también con Mariana Garza y Paulina Rubio.

Sin embargo, reconoce que fue con Thalía con quien el noviazgo fue más formal.