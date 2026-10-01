10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy

Durante más de 21 años, Jesse & Joy construyeron una historia musical que los convirtió en uno de los dúos más reconocidos de la música en español. Pero el proyecto acaba de entrar en una nueva etapa luego de que Jesse anunciara su decisión de apartarse, mientras Joy confirmó que continuará con la música y con los compromisos que ambos tenían programados.

La semana pasada, Joy enfrentó sola a los medios en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, convocada para hablar de los próximos conciertos del dúo y, particularmente, de la nueva fecha del espectáculo navideño ¿Con quién se queda el reno?, programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Jesse no acudió. Su ausencia, una silla vacía y un micrófono preparado para él terminaron convirtiendo la presentación en el primer encuentro público de Joy con la prensa después del anuncio de su hermano.

Por eso, en TVyNovelas te presentamos los 10 puntos que marcan este conflicto familiar y profesional.