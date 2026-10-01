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10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy

Una pausa inesperada, lágrimas y viejas diferencias ponen en duda el futuro de los hermanos dentro y fuera del escenario

Octubre 01, 2026 • 
Nayib Canaán
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10 puntos que marcan el conflicto familiar y profesional de Jesse & Joy

Durante más de 21 años, Jesse & Joy construyeron una historia musical que los convirtió en uno de los dúos más reconocidos de la música en español. Pero el proyecto acaba de entrar en una nueva etapa luego de que Jesse anunciara su decisión de apartarse, mientras Joy confirmó que continuará con la música y con los compromisos que ambos tenían programados.

La semana pasada, Joy enfrentó sola a los medios en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, convocada para hablar de los próximos conciertos del dúo y, particularmente, de la nueva fecha del espectáculo navideño ¿Con quién se queda el reno?, programado para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Jesse no acudió. Su ausencia, una silla vacía y un micrófono preparado para él terminaron convirtiendo la presentación en el primer encuentro público de Joy con la prensa después del anuncio de su hermano.

Por eso, en TVyNovelas te presentamos los 10 puntos que marcan este conflicto familiar y profesional.

1

DEJO PLANTADA A LA PRENSA!

Lo que estaba planeado como una presentación ante medios de los próximos conciertos terminó convertido en una explicación sobre el futuro de Jesse & Joy.

La cantante apareció sola el martes 22 de septiembre y tuvo que responder las preguntas sobre la decisión de su hermano. “No está aquí la persona con la que construí todo esto”, dijo visiblemente afectada. A partir de ese momento, la separación terminó por confirmarse.

2

RESPETA LA DECISIÓN DE SU HERMANO

La cantante reveló que tampoco tuvo tiempo para prepararse. “Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, confesó. Lejos de hablar por Jesse, pidió respetar sus razones: “Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”.

3

UNA FECHA LÍMITE

Después de la conferencia, cada hermano fijó su posición públicamente. Joy explicó que decidió continuar con Jesse & Joy y con las fechas pactadas para 2026 y 2027. “Por eso he decidido continuar. Jesse & Joy va a continuar”, escribió. Jesse, por su parte, aclaró que su equipo había informado previamente que no participaría en la conferencia y confirmó que cumplirá los compromisos del dúo hasta el 5 de diciembre, pero no estará en el show del Auditorio Nacional del día 6.

4

ELLA SEGUIRÁ SOLA

Joy no ocultó lo difícil que resulta imaginar el escenario sin su hermano. “Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo, yo quiero seguir cantando con ustedes”, expresó. También dejó claro que continuar no significa borrar a Jesse ni la historia que construyeron. Para ella, el público también es dueño emocional de esas canciones después de más de dos décadas.

5

NO HABRÁ SUSTITUTO

Uno de los mensajes más claros de Joy fue que nadie ocupará el lugar de su hermano. “Jesse es irremplazable”, afirmó. Por eso, su intención no es sustituirlo, sino mantener vivo el proyecto y presentarse ante el público. Incluso dejó abierta la puerta para un eventual regreso: “El micrófono siempre estará disponible para el momento en el que él esté listo, sea hoy, sea mañana o en el momento en el que sea”.

6

LAS DIFERENCIAS DEL PASADO

Jesse y Joy han hablado a lo largo de los años de diferencias personales, familiares y relacionadas con sus creencias. Sin embargo, Joy fue clara al señalar que no existe una pelea entre ambos: “Aquí no hay un problema, simplemente él está tomando una decisión, su camino, y yo lo estoy apoyando”.

7

NINGÚN CONCIERTO SERÁ CANCELADO

Joy aseguró que el calendario profesional no desapareció con la decisión de Jesse. “Nuestros planes en nuestro calendario estaban llenos todo el 2027. Y mi plan es continuar”, explicó. También argumentó que el público merece recibir aquello por lo que ya pagó: “Lo justo para el público es continuar, lo justo para el público es que el boleto que compraste sigue teniendo valor”.

8

EL DINERO EN JUEGO

Una separación profesional también implica contratos, producción, recintos, proveedores y boletos vendidos. Hasta ahora no existe una cifra oficial sobre posibles pérdidas económicas. En cuanto a los consumidores, cualquier modificación o cancelación debe atenderse por los canales oficiales de venta y, si fuera necesario, ante Profeco. No hay una sanción confirmada relacionada con este caso.

9

LA ÚLTIMA VEZ

El 6 de diciembre será una fecha clave: ese día está programado ¿Con quién se queda el reno? en el Auditorio Nacional. Joy confirmó que estará ahí y que continuará con los compromisos de 2026 y 2027. Jesse, en cambio, estableció que su participación con el dúo termina el 5 de diciembre.

10

UN NUEVO COMIENZO

Jesse and The Supernovas es el nuevo proyecto musical en solitario de Jesse. Tras alejarse de su hermana, Jesse presentó a su nueva banda; compartió en Instagram una imagen con el nombre de la misma y el mensaje: “Antes de la primera señal, queremos darte la bienvenida. Enlace en la bio”, acompañado por una página de registro para recibir novedades. La publicación apareció días después de que comunicara su decisión de tomar distancia temporal del dúo que formó con su hermana.

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