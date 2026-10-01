Actor de la serie ‘Narcos’ habla por primera vez de LA AMPUTACIÓN que sufrió en sus vacaciones en Dubái

“Yo lo acepté. No sé cómo sucedió, sin pensarlo tanto como usualmente lo hago, nunca sentí miedo”.

Fue hace un año, cuando el actor de la serie ‘Narcos’, Manuel Masalva, peleaba por su vida después de que, en un viaje a Dubái, una peligrosa bacteria lo llevó a estar en coma por más de 100 días.

Ahora, por primera vez, el histrión habló sobre las secuelas que le dejó el accidente, los procesos a los que se tuvo que adaptar y lo que ha hecho para recuperar su movilidad.

“Cuando despierto del coma, nunca volví a ver mis pies igual”, compartió.

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Manuel explicó que la bacteria que contrajo mientras estaba de viaje le afectó varios órganos, principalmente su sangre y lo que perjudicó su circulación. Durante varias semanas, se vio sus pies casi negros por completo “como quemados”, describió.

El intérprete reconocido también por su participación en ‘Pecados inconfesables’ presentó una necrosis y aunque por más de un mes los médicos estuvieron tratando la bacteria y la necrosis, el riesgo continuaba siendo alto. Ante el panorama crítico, los médicos determinaron amputarle los dedos.

“Yo lo acepté. No sé cómo sucedió, sin pensarlo tanto como usualmente lo hago, nunca sentí miedo”, reconoció.

Masalva también habló del sufrimiento que atravesó su familia, pues en el inicio del 2025, solicitaban apoyo financiero y cadenas de oración para cubrir los elevados gastos médicos en el extranjero. Pese a haber perdido 28 kilos y encarar un complejo proceso de rehabilitación, aseguró que se sintió acompañado por “Dios”.

“Más allá del dolor de mi familia, que estaban ahí conmigo, yo todo el tiempo me sentía acompañado por Dios... Quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente Dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra esencia, nuestra alma. No te claves en lo superficial, en lo que tienes o en lo que no tienes”, dijo Manuel.

Y añadió que “unos días después ya estaba yo de nuevo de camino al quirófano y salí una vez más de ahí con éxito. Sin una pequeña parte de mi (cuerpo) pero con vida”.

Masalva continuó hospitalizado hasta junio, cuando fue dado de alta: “Ganamos, ganamos todas las batallas”, celebró.

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Finalmente, externó cómo es su nueva vida tras adaptarse a usar prótesis. “Quiero decirles que más allá de darles las gracias de todo su apoyo, quiero decirles que no hay nada ni nadie, solamente dios, que pueda limitarnos, que pueda hacernos sentir menos, que pueda quitarnos nuestra escencia (…) Lo más importante es creer en nosotros mismos”.