Tres NUEVOS CASOS de muertes de bebés en un hospital del IMSS, ahora en Guadalajara

“Al principio lo vi amarillo y con su pancita muy inflamada y muy dura. Me decían que probablemente había agarrado una bacteria”.

La Secretaría de Salud y el IMSS confirmaron el fallecimiento de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineceo-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Las muertes están relacionadas con infecciones de ‘Klebsiella pneumoniae’ y ‘Candida albicans’.

“Al principio lo vi amarillo y con su pancita muy inflamada y muy dura. Me decían que probablemente había agarrado una bacteria”, relató la madre de uno de los bebés a N+.

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Luego, “lo aislaron a otra área y ahí es donde me dicen que el niño tenía ‘Klebsiella pneumoniae’”, indicó.

Se trata de una bacteria resistente a múltiples antibióticos y que causa infección en personas inmunocomprometidas, especialmente riesgosa para los recién nacidos.

“Nunca se la pudieron controlar y pues falleció mi bebé. Ahorita estamos alzando la voz por lo mismo y creo que tenemos otros compañeros que también han muerto sus bebés”, dijo Gerardo, padre de Anthony Jassiel.

El abogado de los afectados detalló que la familia presentó una queja ante el IMSS.

Y es que hace una semana, el mismo IMSS confirmó que en cuatro de los cinco bebés que murieron en Durango se identificó la misma bacteria.

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“El IMSS continúa colaborando con las autoridades sanitarias para identificar el origen del brote, mantendrá vigilancia epidemiológica e informará conforme cuente con resultados concluyentes”, expresó la coordinadora epidemiológica, Adriana Toriz.