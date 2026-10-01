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Tres NUEVOS CASOS de muertes de bebés en un hospital del IMSS, ahora en Guadalajara

Hace unos días cinco recién nacidos también murieron en Durango.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cinco bebés murieron en Durango y todo apunta a que una bacteria en un medicamento de uso habitual fue la responsable.

Getty Images

“Al principio lo vi amarillo y con su pancita muy inflamada y muy dura. Me decían que probablemente había agarrado una bacteria”.

La Secretaría de Salud y el IMSS confirmaron el fallecimiento de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineceo-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

Las muertes están relacionadas con infecciones de ‘Klebsiella pneumoniae’ y ‘Candida albicans’.

“Al principio lo vi amarillo y con su pancita muy inflamada y muy dura. Me decían que probablemente había agarrado una bacteria”, relató la madre de uno de los bebés a N+.

TE RECOMENDAMOS: INTERCAMBIAN a dos recién nacidas en el IMSS de Mexicali: “nos dimos cuenta un mes después”

Luego, “lo aislaron a otra área y ahí es donde me dicen que el niño tenía ‘Klebsiella pneumoniae’”, indicó.

Se trata de una bacteria resistente a múltiples antibióticos y que causa infección en personas inmunocomprometidas, especialmente riesgosa para los recién nacidos.

“Nunca se la pudieron controlar y pues falleció mi bebé. Ahorita estamos alzando la voz por lo mismo y creo que tenemos otros compañeros que también han muerto sus bebés”, dijo Gerardo, padre de Anthony Jassiel.

El abogado de los afectados detalló que la familia presentó una queja ante el IMSS.

Y es que hace una semana, el mismo IMSS confirmó que en cuatro de los cinco bebés que murieron en Durango se identificó la misma bacteria.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Mueren cinco recién nacidos en hospital de Durango; DETECTAN BACTERIA en Cuidados Intensivos

“El IMSS continúa colaborando con las autoridades sanitarias para identificar el origen del brote, mantendrá vigilancia epidemiológica e informará conforme cuente con resultados concluyentes”, expresó la coordinadora epidemiológica, Adriana Toriz.

recién nacido Bebés Jalisco Muertes Bacteria
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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