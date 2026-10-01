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¡Otro que SE ADELANTA! Cruz Martínez confirma que Melenie Carmona SE CASA: “voy a tocar en la boda”

Mientras Melenie vive los primeros meses de su embarazo, su padre y padrastro no pueden ocultar su emoción, pese a los conflictos con Alicia Villarreal.

Octubre 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cruz Martínez revela que Melenie Carmona se casará.

YouTube/Instagram

“A mí ya me invitaron para tocar en la boda…”.

Apenas hace un mes, Alicia Villarreal estalló furiosa contra su expareja y padre de su hija, Melenie, quien está embarazada, por adelantarse a confirmar que el bebé viene en camino.

En una entrevista, ‘La Güerita Consentida’ indicó “estoy muy contenta”, aunque de inmediato se lanzó contra Arturo Carmona:

“Yo he dejado a que mi hija se tome su espacio, su momento, porque pues es de ellos. A veces se adelantan los que no deben”, haciendo referencia a los dichos de su ex.

TE RECOMENDAMOS: Arturo Carmona dice que Cruz Martínez MERECE LLEVAR a Melenie al altar el día de su boda

Luego, atajó: “Me molesta todo, me molesta todo porque soy la mamá… les arruinan sus planes, sus proyectos, son inmaduros”, manifestó Villarreal sin hacer alusión al rumor de que Melenie y el padre de su hijo anunciarían el embarazo en una revista.

Y aunque después de que la propia Melenie contó cómo se enteró de que estaba embarazada y cómo se los compartió a sus padres, hermanos y amigos, ha mantenido con discreción otros detalles.

Ahora, la vida privada de la joven madre vuelve al ojo del huracán, pues a Cruz Martínez, su padrastro, salió a contar que ya se va a casar y que hasta él junto a sus agrupación, ‘Los Kumbia Kings’ serán los encargados de amenizar el evento.

“A mí ya me invitaron para tocar en la boda… después de la última boda de su amiga donde la pasamos increíble… nosotros como ‘Kumbia Kings’ siempre listos para ir a la fiesta. Y en cuestiones personales siempre estar ahí pendiente”, dijo el músico a ‘Ventaneando’.

Y sobre sus emociones luego de haber criado junto a Alicia a Melenie, Cruz no dudo en manifestar que verla embarazada “es algo maravilloso. Si el bebé llega sano o sana estamos felices de la vida”, compartió.

La prensa le cuestionó también cómo le dieron la noticia de que se convertirá en abuelo en segunda línea.

“Me invitaron a comer con sus hermanos, con ella y su pareja. Yo sé que a ella le gusta mucho el sushi y vi que no estaba comiendo sashimi ni los rollitos, y le dije ‘oye, prueba esto’, y de repente su pareja dijo ‘es que no puede comer eso’. Se me hizo un poco raro. ‘No, pues es su favorito’, y dijo ‘es que vamos a tener un bebé’”.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Alicia Villarreal feliz de convertirse en abuela, pero FURIOSA con Arturo Carmona por dar antes la noticia

@meleniecarmona

Siempre me preguntan que porque nos tardamos 2 horas en el target, aqui el porque #fyp #targetfinds #parati

♬ suara asli - Gado-Gado Semesta (Gagas) - Visnarey
@meleniecarmona

Olvidenlo, lo intentaremos prox año🤭 #fyp #preggolife #parati

♬ original sound - Ashabi 💛

Finalmente, Cruz le mandó un consejo a Melenie ante su maternidad y la comunicación con su bebé:

“Que le de mucho amor, que le platique… que le ponga música, obviamente música de ‘Los Kumbia Kings’, porque como dice ‘que no pare la música… emocionalmente recuerdas que antes la música podía ser una frase completa”, concluyó.

melenie carmona villarreal Cruz Martínez Alicia Villarreal embarazo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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