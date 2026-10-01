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Yahir y Memo Schutz reaccionan a la salida Ernesto Laguardia: “Se veía dolido”

La cara de Laguardia fue motivo de discusión entre los habitantes que siguen en la semana final

Octubre 01, 2026 • 
Alejandro Flores
yahir ernesto laguardia.jpg

Ernesto al llegar al foro / Yahir y Memo, en La Casa

Instagram LCDF

“Es más que un juego”, sentenció Memo Schutz mientras discutía con Yahir la salida de Ernesto Laguardia como séptimo finalista.

La Casa de los Famosos está en su semana final y por tanto ya no hay habitantes eliminados sino finalistas que salen por la puerta grande, es decir, el mismo lugar por el que entraron.
Y en esta ocasión fue el turno de Ernesto, quien salió con el título de séptimo finalista.
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Su rostro, que mostró un gesto que indudablemente no era de felicidad, provocó la reacción de Yahir y Memo Schutz.

“Es un juego pero... me puede por él”, dijo Yahir en relación a que Ernesto salió de La Casa no como él hubiera creído.

¿Qué pensaron los habitantes de la salida de Ernesto Laguardia?

Memo Schutz coincidió con él e hizo una interpretación del rostro de Laguardia cuando se enteró de que no estaba dentro de los 5 finalistas que legarán el domingo a la última gala.

“Estaba muy dolido, estaba muy dolido”, repitió Memo.

Karina Torres también lo notó pero interpretó el gesto de Ernesto de manera diferente:

“Estaba muy triste”.


Yahir elaboró un poco más en la interpretación de lo que pasó por la cabeza de Ernesto cuando escuchó su nombre.

“Le costó un momento aceptarlo”.

Ernesto Laguardia La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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