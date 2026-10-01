Así luce el centro de rehabilitación donde estuvo Karina Torres INTERNADA para dejar las adicciones

“Estuve acostumbrada a quedarme en la calle muchas veces sin comer”.

Hoy la vida le sonríe a Karina Torres, la creadora de contenido que gracias a Wendy Guevara conoció el mundo digital y la fama, pero antes del año 2020, su vida era otra. Estaba sumergida en el terrible mundo de las drogas y sin hallar la salida.

‘La Licenciada’ lleva seis años rehabilitada y poco más de dos meses aislada en el reality show ‘La Casa de los Famosos México’. Antes también ya viajaba por el mundo e incluso conduce un programa de este tipo. Ofrece presentaciones y se muestra transparente en sus transmisiones, esas que sigue realizando a pesar de lo alcanzado.

A tres días de conocer si Karina es la gran ganadora del proyecto más ambicioso de Televisa, afuera están sus familiares, amigos y seguidores mostrándole su apoyo y ya coronándola y viéndola con el maletín que guarda celosamente el premio mayor de 4 millones de pesos.

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Sin embargo, y mientras los nervios se apoderan de Torres, ella se sigue manteniendo humilde. Incluso hace unos días le dijo a su compañero Memo que quería acompañarlo a comer y aunque él le ofreció prepararle algo, ella se negó, sólo tomó su café y le contestó: “Estuve acostumbrada a quedarme en la calle muchas veces sin comer. Esto para mí es como un deleite”.

También, con el ingreso de su hermano Missael a ‘La Casa’, pudo llorar y sincerarse sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado y cómo ha evolucionado.

Pero Karina siempre ha sido transparente y ha contado cómo fue su paso por las adicciones y cómo inició su consumo cuando tenía unos 15 años.

Lo que comenzó en la adolescencia se extendió por casi década y media, un período que incluyó distanciamiento familiar, situaciones de vulnerabilidad, discriminación por su identidad de género y episodios de psicosis que pusieron en riesgo su vida. No fue una historia de excesos de celebridad: fue una historia de supervivencia en condiciones muy duras.

Ahora, una creadora de contenido llamada ‘Dulce Gipsy’ se dio a la tarea de retratar cómo luce el sitio en el que estuvo ‘anexada’.

De esta forma, Rodolfo, el padrino de la celebridad, detalló que “Kari estuvo aquí con nosotros aproximadamente tres años. Allá en la parte de arriba está el cuarto donde ella estuvo dos años ocho meses. Su proceso de cuarto meses lo vivió como todos, aquí dentro de la institución, 17 semanas de internamiento. Después de eso decidió quedarse”.

El encargado de acompañar a las personas en su recuperación también destapó que el momento en el que se dio el ingreso de Karina fue un momento de crisis profunda.

“Solicitaron el apoyo, su familia, para ir a recogerla. En ese momento la recogimos en la dirección de policía de aquí de León porque la situación ya estaba muy delicada”, manifestó desde las instalaciones de ‘Gratitud Casa de Rehabilitación de León, A.C.’.

Rodolfo también externó que ‘Kari’ cumplió con el tiempo mínimo requerido y tras decidir quedarse para reforzar su recuperación, ya se le permitía salir y volver.

“Desde que estaba aquí se iba a trabajar luego de estudiar su carrera de estilista. Empezó a trabajar en el zapato, a fabricar zapato. Los primeros videos que ella hacía los hacía aquí”, expresó el padrino e hizo alusión a los primeros ‘lives’ de la influencer.

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Finalmente, detallo cuáles eran las actividades que realizaba Karina al interior del centro de rehabilitación.

“Participando en la cocina, en los baños, en los trastes, haciendo cuartos, cómo hacerse independiente, a tener limpieza, respeto, disciplina”.