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Román Walker Medina

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Despiden a actor de ‘Las Aparicio’ con profunda tristeza; murió tras sufrir un derrame cerebral
El hermano de Román Walker Medina confirmó el deceso luego de que días antes habría solicitado oraciones para su recuperación.
Agosto 17, 2026
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Ericka Rodríguez