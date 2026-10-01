¿Cuál es la historia detrás de los coqueteos de Pablo Montero y Natalia Alcocer en La Granja VIP?

Pablo Montero y Natalia Alcocer se conocieron hace 20 años.
Y no se volvieron a ver. Pero Pablo recuerda perfectamente lo que vivió con ella. La duda es si eso que vivieron juntos fue un noviazgo, una amistad, una amistad con derechos.
La propia Natalia se ha encargado de provocar sospechas respecto a la naturaleza de su relación ahora que concursan juntos en La Granja VIP.
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Cuando vio a Pablo Montero llegar a caballo para ingresar al reality show. se quedó impresionada.
Su primera reacción fue expandir entre los granjeros la idea de que era la primera vez que veía a Montero.
“Es que no sabía si te ibas a acordar de mí”, le dice ahora que ha descubierto que no solamente se acuerda de ella, sino que se ha acercado con actitudes coquetas.
¿Fueron novios Pablo y Natalia?
Natalia asegura que cuando Pablo se bajó del caballo, se le quedó mirando fijamente, lo que generó sospechas en otros granjeros que le preguntaron: ¿tú ya lo conocías?
Y Natalia lo negó.
Pero ahora que estuvieron necesariamente juntos por una dinámica en la que están atados por parejas, Natala y Pablo han recordado el tiempo que pasaron juntos.