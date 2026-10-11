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¿De qué murió Álvaro Pava, el vocalista original de “Mil horas”, con la Sonora Dinamita?

La voz de Álvaro Pava es legendaria para la música tropical y su muerte a los 65 años dejó una profunda consternación en sus colegas

Octubre 10, 2026 • 
Alejandro Flores
alvaro pava muertesonora dinamita (1).jpg

Ávaro Pava cantando en vivo “Mil horas”

Captura Youtube

El nombre de Álvaro Pava es histórico: fue la voz original de “Mil horas”, el éxito que hizo de la Sonora Dinamita una banda de popularidad internacional.

Junto con Lucho Argain, el fundador de la sonora y su director artístico hasta su muerte, Álvaro Pava está en la memoria de los fans de la música tropical como un pilar de la Dinamita. Este viernes, además, Pava comenzó su trayectoria como leyenda: murió en un hospital de Monterrey, ciudad en la que residía desde hace varios años.
Álvaro Pava nació en Barranquilla, Colombia, donde desarrolló la primera parte de su carrera y se convirtió en voz reconocible de varios géneros tropicales: era capaz de cantar salsa, cumbia y tropical colombiano.
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Con la Sonora Dinamita, además de “Mil horas”, interpretó “Grito vagabundo”, un clásico colombiano. “Así es como se compone Álvaro Pava”, se escucha en un fragmento del tema que fue grabado en 1988.

Esta fue la causa de la muerte de Álvaro Pava

La noticia de su muerte fue comunicada por Discos Fuentes, el legendario sello discográfico tropical que está por cumplir un siglo de existencia.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento del maestro Álvaro Pava, una de las voces más célebres de la salsa, la cumbia y la música tropical de los años 80s y 90s. Inicio muy joven siendo corista y voz principal de la orquesta de Adolfo Echeverría en 1979", se contó en la publicación.

Pava estaba desde hace varios días hospitalizado a causa de problemas respiratorios, en la ciudad de Monterrey.
A pesar del tratamiento, su condición empeoró y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde se le diagnosticó neumonía. Finalmente, su cuerpo no resistió y murió de un paro cardiorespiratorio. Tenía 65 años.

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Discos Fuentes, en su panegírico de Pava, narró su trayectoria:

“Hizo parte de la primera generación de Los Titanes junto a Alberto Barros con éxitos como “Cuento Acabao” y “Apriétala”, y luego fue la voz principal de La Sonora Dinamita destacando grandes éxitos como “Mil Horas”, “Grito Vagabundo”, “Pilar”. Formó parte de otras agrupaciones como Los Líderes, La Orquesta de Ray, La Sonora del Caribe, entre otras”.

La Sonora Dinamita también lamentó su muerte a través de un comunicado en cuenta de facebook:

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Álvaro Pava, quien fuera una de las voces originales de muchos éxitos de La Sonora Dinamita y formara parte de nuestra historia en los años 90. Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones.

Ambos comunicados, el de la disquera y el de la agrupación, coinciden en algo:
“Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna”.

La Sonora Dinamita
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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