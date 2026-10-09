¿Qué se cuenta sobre Sasha, sus papás y Luis de Llano en el primer capítulo de “Timbiriche”, en ViX?

La polémica previa al estreno de la bioserie de “Timbiriche” en ViX comenzó con los integrantes de la banda e incluyó al productor Luis de Llano.

Tanto los cantantes como el productor publicaron comunicados en los que se deslindan del contenido de la bioserie al no haber sido consultados para desarrollar los libretos.

Finalmente, la noche de este 8 de octubre, las estrellas estrenó el primer episodio que abarca desde la creación de la banda en 1982 hasta su primer pico de popularidad en 1985.

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Así se retrata a Sasha en la bioserie “Timbiriche”

Este episodio termina con una fiesta en la que los adolescentes Diego, Erik, Mariana, Alix, Paulina y Benny se divierten entre botellas y bailes.

Sasha no acudió a la fiesta por lo que Mariana, Alix y Pau comentan que la han notado rara desde hace tiempo.

La siguiente escena es de Luis Llano llegando a casa de Sasha. Habla con su madre y le pide permiso para que vaya a la fiesta. Acepta. Sasha y el productor suben al coche y el episodio termina para dar paso a un aviso sobre fondo negro:

“Si tú o alguna persona cercana vive o vivió una situación de abuso, busca apoyo en adivac.org”

Es importante recordar que desde 2023, Sasha denunció públicamente a Luis de Llano por el abuso que ejerció en su contra desde los 14 años y hasta muy cerca de los 18; y emprendió una acción legal en con la acusación de daño moral.

La Suprema Corte Justicia resolvió en 2025 que Luis de Llano es culpable y le ordenó reparación del daño y ofrecer una disculpa pública a Sasha, la cual no ha cumplido.

En el primer capítulo de la bioserie “Timbiriche” se narran el surgimiento de la banda y se retratan hasta tres escenas en las que Sasha está triste porque sus papás no asisten a sus funciones de teatro (con Vaselina) y conciertos.

En todos esos momentos, se coloca a Luis de Llano como un personaje que se acerca y en uno de esos momentos le dice:

“Yo estaré aquí siempre para ti”.

El elenco de la serie

“Timbiriche” es protagonizada por Macarena García, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer, quienes dan vida a la agrupación en su etapa juvenil.

Osvaldo Benavides encarna a Luis de Llano y Alberto Guerra es “Farrrell”, un personaje ficticio que parece referirse a Victor Hugo O’Farrill.