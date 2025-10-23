Suscríbete

La Sonora Dinamita

La Sonora Dinamita es una agrupación mexicana de origen colombiano que fue fundada el 22 de marzo de 1960 por Luis Guillermo Pérez Cedrón, conocido posteriormente como ‘Lucho’ Argaín, exponente de música tropical.

Toño-Peregrino.jpg
Famosos
Muere Toño Peregrino, vocalista de ‘La Sonora Dinamita’
La agrupación dio a conocer sobre la repentina muerte del músico con un emotivo mensaje.
October 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez