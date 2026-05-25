Cynthia Klitbo por fin revela, con romántica foto, LA IDENTIDAD de su nuevo novio: “me haces feliz”

“Me haces feliz”.

En las últimas semanas, la actriz Cynthia Klitbo ha estado en el centro de la conversación, pues la prensa ha seguido de cerca sus proyectos, como el final de su participación en el melodrama ‘Corazón de oro’, o su esperado ingreso a ‘La Casa de los Famosos’. También se ha hablado de su vida amorosa.

Y es que hace unos días dejó en claro lo bien que se lleva con su exnovio, ‘El Rey Grupero’. Fue a media alfombra roja de la puesta ‘El que se enamora pierde’, donde al verlo llegar al evento, le gritó que la salvara de la prensa que la tenía acorralada con fuertes cuestionamientos. Entre risas, el creador de contenido se acercó a Klitbo dejando en claro que tienen una gran amistad e incluso conviven con sus actuales parejas.

Cynthia se había mantenido reacia al hablar de su situación amorosa, mencionando nada más que buscaba un vínculo estable, esto tras su truene con Juan Vidal, cuyo final fue muy tormentoso.

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Una semana atrás, la villana de las telenovelas fue captada con un misterioso hombre, del que se limitó a decir que estaba “contenta, feliz”.

Y tras declarar que se estaba dando una oportunidad después de “seis años de soledad”, ahora Cynthia sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen junto a su novio novio.

En la postal se observan sus brazos enlazados mientras la actriz está recostada en su regazo mirándolo con una gran sonrisa. Aunado a ello, ella colocó el mensaje: “Me haces feliz”.

Además de que la identidad de su nuevo galán causó conmoción, también provocó sorpresa el comentario que le dejó su exnovio ‘El Rey Grupero’, con quien finalizó su relación en 2021, felicitándola por su nuevo amor.

¿Quién es el nuevo novio de Cynthia?

Luis Rodríguez, la pareja que presume Cynthia, es director de cine. Y trascendió que desde diciembre de 2023, para el estreno de ‘El Tigre’, ya había interacción entre ambos. Sin embargo, “apenas van a cumplir un mes”.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, Cynthia declaraba que estaba interesada en “alguien que me gusta y que le gusto”. Además, adelantaba que no formaba parte del medio artístico y que tampoco vivía en la Ciudad de México.

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