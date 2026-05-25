Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Cynthia Klitbo por fin revela, con romántica foto, LA IDENTIDAD de su nuevo novio: “me haces feliz”

Ya hasta su exnovio, ‘El Rey Grupero’, la felicitó por su nuevo amor.

Mayo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg

La actriz Cynthia Klitbo presume a su nuevo novio en redes sociales.

Instagram

“Me haces feliz”.

En las últimas semanas, la actriz Cynthia Klitbo ha estado en el centro de la conversación, pues la prensa ha seguido de cerca sus proyectos, como el final de su participación en el melodrama ‘Corazón de oro’, o su esperado ingreso a ‘La Casa de los Famosos’. También se ha hablado de su vida amorosa.

Y es que hace unos días dejó en claro lo bien que se lleva con su exnovio, ‘El Rey Grupero’. Fue a media alfombra roja de la puesta ‘El que se enamora pierde’, donde al verlo llegar al evento, le gritó que la salvara de la prensa que la tenía acorralada con fuertes cuestionamientos. Entre risas, el creador de contenido se acercó a Klitbo dejando en claro que tienen una gran amistad e incluso conviven con sus actuales parejas.

Cynthia se había mantenido reacia al hablar de su situación amorosa, mencionando nada más que buscaba un vínculo estable, esto tras su truene con Juan Vidal, cuyo final fue muy tormentoso.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es y a qué se dedica el supuesto nuevo novio de Cazzu?

Una semana atrás, la villana de las telenovelas fue captada con un misterioso hombre, del que se limitó a decir que estaba “contenta, feliz”.

Y tras declarar que se estaba dando una oportunidad después de “seis años de soledad”, ahora Cynthia sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen junto a su novio novio.

En la postal se observan sus brazos enlazados mientras la actriz está recostada en su regazo mirándolo con una gran sonrisa. Aunado a ello, ella colocó el mensaje: “Me haces feliz”.

Además de que la identidad de su nuevo galán causó conmoción, también provocó sorpresa el comentario que le dejó su exnovio ‘El Rey Grupero’, con quien finalizó su relación en 2021, felicitándola por su nuevo amor.

Te puede interesar:
JORGE MEDINA.jpg
Famosos
Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda
Mayo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg
Famosos
Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg
Famosos
¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco de la o.jpg
Famosos
Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Quién es el nuevo novio de Cynthia?

Luis Rodríguez, la pareja que presume Cynthia, es director de cine. Y trascendió que desde diciembre de 2023, para el estreno de ‘El Tigre’, ya había interacción entre ambos. Sin embargo, “apenas van a cumplir un mes”.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, Cynthia declaraba que estaba interesada en “alguien que me gusta y que le gusto”. Además, adelantaba que no formaba parte del medio artístico y que tampoco vivía en la Ciudad de México.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pablo Perroni cuenta cómo surgió el amor con su NUEVO NOVIO Axel Santos y quién se le declaró a quién

“Es un chico bueno, es cabal. No es ‘tú pagas la mitad y yo la mía’, no. Es galante, es un buen chico”, compartía la actriz.

Cynthia Klitbo nuevo novio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lupita villaobos secuelas.jpg
Famosos
Lupita Villalobos revela las secuelas que le dejó el hematoma en el cerebro
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
memes pumas cruz azul final.jpg
Famosos
Los Pumas pierden la final pero ganan en memes
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim Shnatal lalo oconner.jpg
Famosos
Exnovio de Kim Shantal exhibe conversaciones: “Dijo que era el amor de su vida y me engañó en La Mansión VIP”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
bombero sabinas abuelita.jpg
Viral
Bombero llega al incendio, se da cuenta que es la casa de su abuela e intenta meterse a rescatarla
El hombre gritaba “abuela, abuela”, mientras sus compañeros lo retenían para que no entrara al fuego intenso
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef michelle.jpg
Famosos
Concursante de MasterChef insulta a Zahie Téllez y se encienden las alarmas por su actitud
La Chef y jueza del reality show se mostró dura pero al final aceptó las disculpas
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
muchachitas.jpg
Telenovelas
Video de 1992 demuestra la mala relación entre Ceci Tijerina y Kate del Castillo
Ceci acusa a su ex compañera de haber actuado de mala fe para quitarle el protagónico de una película
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira (4).jpg
Famosos
¿Quién es el futbolista mexicano que aparece en el video de Shakira “Dai Dai”?
La cantante colombiana usa la Inteligencia Artificial para recrear escenarios
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores