¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?

La batalla legal que mantienen los herederos de Joan Sebastian se desarrolla en dos frentes: uno en México y otro en Estados Unidos.

En el segundo caso, se trata de una demanda encabezada por Erica Alonso, quien fue una de las últimas parejas del cantante y con quien tuvo una hija, Julianna.

Erica fue, hasta esta semana, albacea de la herencia de Joan, cargo del que fue relevada durante una audiencia a la que asistió gran parte de la familia del cantante, incluyendo a José Manuel Figueroa.

“Va a salir toda la verdad. He estado callada durante muchos años pero es momento de que todo se sepa para que Joan pueda descansar en paz”, dijo Erica al salir de la audiencia.

Ahí mismo, Alonso reveló el trasfondo de su demanda y negó que el motivo sea exigir algo de la herencia.

“Lo que yo quiero es justicia”, dijo.

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De acuerdo con declaraciones al programa “Ventaneando”, esa justicia se refiere a que la repartición de la herencia incluya a cuatro miembros de la familia que “no han recibido nada": tres nietos y una hija.

Alonso enumeró así a los herederos que han sido, asegura, “ignorados":

1.- El hijo de Trigo Figueroa. Trigo fue el segundo hijo de Joan Sebastian. Su madre es Teresa González. Tuvo una muerte trágico cuando, después de una concierto de su padre, trató de impedir que los fans se acercaran a pedir autógrafos. Un hombre enfureció en medio del caos y le disparó en la cabeza. A Ahora Erica revela que a Trigo le sobrevivió un hijo (dato que no se había hecho público) y que es uno para el cual se exige sea incluido en la herencia.

Trigo Figueroa (izq.) junto a su hermano José Manuel Facebook José Manuel Figueroa

2.- El hijo de Juan Figueroa: Juan es el primogénito de Joan y también es hijo de Teresa. Es el otro hijo del cantante que tuvo una muerte trágica: fue asesinado por un guardia de seguridad a la salida de un bar en Morelos. De su vida familiar tampoco se sabía mucho pero Erica asegura que también tiene un hijo al que no se ha incluido para la repartición de masa hereditaria.

Juan Figueroa (izq.) y su hermano José Manuel

3.- El hijo de Julián Figueroa: Julián nació de la relación de Joan con Maribel Guardia. Tuvo una muerte sorpresiva en 2023, en casa de su madre y cuando apenas tenía 27 años. Julián tuvo un hijo con Imelda Garza Tuñón, llamado José Julián.