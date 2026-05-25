Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?

Erica Alonso, quien dejó de ser albacea de la herencia, revela detalles de la batalla legal

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg

La herencia de Joan Sebastian todavía se disputa

Instagram

La batalla legal que mantienen los herederos de Joan Sebastian se desarrolla en dos frentes: uno en México y otro en Estados Unidos.

En el segundo caso, se trata de una demanda encabezada por Erica Alonso, quien fue una de las últimas parejas del cantante y con quien tuvo una hija, Julianna.
Erica fue, hasta esta semana, albacea de la herencia de Joan, cargo del que fue relevada durante una audiencia a la que asistió gran parte de la familia del cantante, incluyendo a José Manuel Figueroa.

“Va a salir toda la verdad. He estado callada durante muchos años pero es momento de que todo se sepa para que Joan pueda descansar en paz”, dijo Erica al salir de la audiencia.

Ahí mismo, Alonso reveló el trasfondo de su demanda y negó que el motivo sea exigir algo de la herencia.
“Lo que yo quiero es justicia”, dijo.
TE RECOMENDAMOS: Ellos son Juan, Trigo y Julián, los tres hijos de Joan Sebastian que murieron trágicamente

De acuerdo con declaraciones al programa “Ventaneando”, esa justicia se refiere a que la repartición de la herencia incluya a cuatro miembros de la familia que “no han recibido nada": tres nietos y una hija.

Alonso enumeró así a los herederos que han sido, asegura, “ignorados":

  • 1.- El hijo de Trigo Figueroa. Trigo fue el segundo hijo de Joan Sebastian. Su madre es Teresa González. Tuvo una muerte trágico cuando, después de una concierto de su padre, trató de impedir que los fans se acercaran a pedir autógrafos. Un hombre enfureció en medio del caos y le disparó en la cabeza. A Ahora Erica revela que a Trigo le sobrevivió un hijo (dato que no se había hecho público) y que es uno para el cual se exige sea incluido en la herencia.
trigo figueroa.jpg

Trigo Figueroa (izq.) junto a su hermano José Manuel

Facebook José Manuel Figueroa

  • 2.- El hijo de Juan Figueroa: Juan es el primogénito de Joan y también es hijo de Teresa. Es el otro hijo del cantante que tuvo una muerte trágica: fue asesinado por un guardia de seguridad a la salida de un bar en Morelos. De su vida familiar tampoco se sabía mucho pero Erica asegura que también tiene un hijo al que no se ha incluido para la repartición de masa hereditaria.
juan figueroa.jpg

Juan Figueroa (izq.) y su hermano José Manuel

Más sobre la situación de Maribel Guardia y su exnuera
maribel-guardia-denuncia-imelda-.jpg
Famosos
¿Qué dice la denuncia de Maribel Guardia contra su exnuera Imelda Garza Tuñón?
La actriz anunció el proceso por “deber moral”, con fin de buscar el bienestar del niño.
Enero 22, 2025
 · 
TVyNovelas
Famosos
Imelda reacciona a denuncia de Maribel Guardia y responde a críticas por ser “malagradecida”
Enero 21, 2025
Famosos
Maribel Guardia denuncia a Imelda, madre de su nieto: “Me he visto en el deber moral”
Enero 21, 2025
Famosos
Difunden video del supuesto momento en el que Imelda recibe dr0gas en la casa de Maribel Guardia
Enero 22, 2025

  • 3.- El hijo de Julián Figueroa: Julián nació de la relación de Joan con Maribel Guardia. Tuvo una muerte sorpresiva en 2023, en casa de su madre y cuando apenas tenía 27 años. Julián tuvo un hijo con Imelda Garza Tuñón, llamado José Julián.

  • 4.- La hija de Erica Alonso: Erica pelea por la herencia de su propia hija, Julianna, quien lleva una vida pública como creadora de contenido en temas de moda, estilo de vida y viajes. Julianna fue también la última hija de Joan Sebastian

Joan Sebastian
 Maribel Guardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef michelle.jpg
Famosos
Concursante de MasterChef insulta a Zahie Téllez y se encienden las alarmas por su actitud
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira (4).jpg
Famosos
¿Quién es el futbolista mexicano que aparece en el video de Shakira “Dai Dai”?
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal dinero.jpg
Famosos
Nodal revela que lo han traicionado por dinero y que jamás quiere volver a ser pobre
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
muchachitas.jpg
Telenovelas
Video de 1992 demuestra la mala relación entre Ceci Tijerina y Kate del Castillo
Ceci acusa a su ex compañera de haber actuado de mala fe para quitarle el protagónico de una película
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
pirateria-senal.jpg
Viral
La piratería va por tu dinero y tus datos: prometen señales baratas, pero pueden costarte mucho más
Dinero perdido, datos expuestos, dispositivos vulnerados y riesgos para toda la familia. ¡No caigas!
Mayo 23, 2026
 · 
TVyNovelas
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
El músico permanece en terapia intensivo y sus amigos y familiares piden una “cadena de oración”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
lancer y claudia lizaldi.jpg
Famosos
Tras faltarle al respeto a Claudia Lizaldi, Lancer vuelve a MasterChef: “Me rogaron mucho”
Lizaldi le había pedido la noche anterior que la respetara. Ahora Lancer vuelve porque, dice, “soy muy guapo”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores