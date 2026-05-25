Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda

“Yo fui al infierno, me hacía daño”, dice Jorge Medina al recordar su vida a fines de los años 90.

Mientras su carrera como vocalista de La Arrolladora Banda Limón era cada vez más exitosa, en el aspecto personal caía cada vez más bajo debido a las adicciones.

Medina, que fue la parte visible de la Arrolladora durante 20 años, contó en el canal de Youtube de Yordi Rosado que su entrada al mundo de las drogas fue muy tarde.

“Yo tomé mi primera cerveza a los 26 años”, contó.

Por eso mismo, se sentía aislado del resto de sus compañeros músicos, a quienes veía siempre en los hoteles en fiesta “y con chamacas”.

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El infierno de Jorge Medina

A pesar de que hubo alguien que le dijo que nunca los imitara, Jorge Medina cayó en la adicción.

“Fue también la segunda etapa de más pobreza en mi vida. Yo ganaba 18 mil pesos al mes y me gastaba 17 mil en drogas”, confesó.

Recuerda que en esa época “todos los músicos” de la Arrolladora vivían esa misma situación.

“Hasta hacíamos una cooperacha para comprar (drogas)”, contó.

Sin embargo, Medina dice que tocó fondo y decidió meterse a una clínica de rehabilitación. Eso lo convirtió no solamente en un mejor músico, sino que provocó una etapa de bonanza económica.

Al mismo tiempo, la banda entró en una nueva etapa al comenzar a tener éxito en Estados Unidos con “Los puritos huesos”, la canción que los convirtió en un fenómeno.

Esa transformación incluyó rehabilitación para todos los músicos.