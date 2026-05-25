Hijo menor de Rocío Sánchez Azuara se casa y ella LE MANDA MENSAJE directo a su nuera

“Parece que fue ayer cuando lo llevaba de la mano, y hoy lo veo comenzar una nueva vida”.

La conductora Rocío Sánchez Azuara compartió en sus redes sociales que su hijo menor, José Luis Santiago, se casó con su pareja, Natalia Ugalde.

Con una serie de fotografías, la presentadora de ‘Acércate a Rocío’, dio cuenta de la unión entre nostalgia. “Como madre, ver a mi hijo menor llegar a este momento llena mi corazón de una emoción difícil de explicar. Parece que fue ayer cuando lo llevaba de la mano, y hoy lo veo comenzar una nueva vida acompañado de la esposa que ama”, escribió.

Al tiempo, Sánchez Azuara aseguró que en la fiesta nupcial se celebró la “valentía, paciencia y esperanza”.

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Sin poder ocultar su emoción, la famosa presentadora de 62 años, quiso enviarle un mensaje a la esposa de su hijo, Natalia, a quien “siempre (le) he dicho: desde ya eres parte de mi hermosa tribu”.

En momentos, previos, Rocío ha manifestado que José Luis, es uno de los hombres de su vida, de quien se siente sumamente orgullosa.

Y a sus 30 años, la conductora ha destacado que “mi mayor deseo es verte siempre con salud y cumpliendo tus sueños”.

En la boda de José Luis, ocurrida en Miami, se pudo ver a José Luis Santiago, el empresario y padre de los hijos de Rocío, a quien conoció en una discoteca y quien se convirtió en el gran amor de su vida.

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Fue en junio de 2025 cuando el hijo menor de Sánchez Azuara se comprometió con su novia Natalia, y ante la noticia del compromiso expresó su felicidad tras “ver realizados a mis hijos y saber que el menor de ellos José Luis se casa con el amor de su vida”.