Los Pumas pierden la final pero ganan en memes

La final del futbol mexicano entre Pumas-Cruz Azul hizo honor a la definición de “clásico capitalino”.

El partido fue emocionante y comenzó con Pumas ganando con un gol de Robert Morales. Cruz Azul, sin embargo, hizo un mejor partido y con base en un mayor esfuerzo físico generó más oportunidades de gol que los universitarios.

El partido estuvo empatado casi hasta el final, cuando el delantero de Cruz Azul, Carlos Rodolfo Rotondi metió el segundo para La Máquina, con lo cual se convirtió en campeón.

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Los mejores memes de la final Pumas-Cruz Azul

Todo Pumas cuando lleguen al vestidor por Antuna.

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Cruz Azul Campeón, quien lo diría.

Enhorabuena para los fans de la máquina. 💙 pic.twitter.com/89DD33ouIr — Soy Marbe (@BellaIndirecta) May 25, 2026

En las tribunas también fue evidente el dolor de los aficionados de los Pumas, que tenían fe de que los jugadores dirigidos por Efraín Juárez fueran campeones luego de 15 años de sequía.

Desgarrador momento. Así duele perder una Final para el aficionado de Pumas.



📹Édgar Contreras pic.twitter.com/kVKFAmAXcb — REFORMA (@Reforma) May 25, 2026

Por supuesto, también hubo alusiones al estilo personal de dirigir de Efraín Juárez, quien suele tener arranques filosóficos en sus declaraciones a la prensa.