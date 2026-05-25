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Los Pumas pierden la final pero ganan en memes

Cruz Azul derrotó a la UNAM en la final del futbol mexicano y sus aficionados festejaron con memes

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
memes pumas cruz azul final.jpg

Cruz Azul es diez veces campeón

Instagram Pumas / X

La final del futbol mexicano entre Pumas-Cruz Azul hizo honor a la definición de “clásico capitalino”.

El partido fue emocionante y comenzó con Pumas ganando con un gol de Robert Morales. Cruz Azul, sin embargo, hizo un mejor partido y con base en un mayor esfuerzo físico generó más oportunidades de gol que los universitarios.
El partido estuvo empatado casi hasta el final, cuando el delantero de Cruz Azul, Carlos Rodolfo Rotondi metió el segundo para La Máquina, con lo cual se convirtió en campeón.

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Los mejores memes de la final Pumas-Cruz Azul

En las tribunas también fue evidente el dolor de los aficionados de los Pumas, que tenían fe de que los jugadores dirigidos por Efraín Juárez fueran campeones luego de 15 años de sequía.

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Alejandro Flores

Por supuesto, también hubo alusiones al estilo personal de dirigir de Efraín Juárez, quien suele tener arranques filosóficos en sus declaraciones a la prensa.

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Pumas cruz azul memes
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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