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Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance

“Llevábamos dos horas de vuelo y nos regresaron pero todos estamos bien”, contó la influencer

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg

Wendy Guevara, antes del incidente

Instagram

“Ya estábamos en camino; teníamos unas 2 horas o un poco más”, escribió Wendy Guevara en su cuenta de Instagram.

Así describió el momento que vivió ella y el resto de los pasajeros de un vuelo que iba de México a Corea.
Lo curioso es que muchos de esos pasajeros eran creadores de contenido, influencers, participantes de realities y hasta conductores de televisión mexicanos que iban en ese mismo avión como parte de una promoción con una agencia de viajes.
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¿Qué influencers iban en el avión a Corea que tuvo un incidente?

Queen Buenrostro, una de las influencers, había mostrado hoy por la mañana cómo se preparó para el viaje, el cual, curiosamente estaba pactado para que Suavecito fuera con ella. Sin embargo, Suavecito le fue infiel en La Mansión VIP y entonces Queen ya no lo llevó.
Pedrito Sola también hizo un video en tono de broma antes de abordar el vuelo, diciendo que había empacado sus calcetines especiales para la circulación.

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Alejandro Flores

Sin embargo, el avión tuvo un incidente: “se estrelló el parabrisas”, publicó Wendy Guevara.

“Vamos a volver a salir otra vez en el vuelo pero ahora hasta las 7:40", dijo en un video que publicó más tarde.

Lo que sucedió es que al estrellarse el parabrisas, el avión tuvo que regresar para que fuera reparado.
La influencer explicó:

“Van a arreglar el parabrisas porque se dañó y no podemos volar así por nuestra seguridad”.

Pato Araujo, Briggitte Bozzo, Tanya Vázquez, Nataly Gutiérrez, Gaby Ramírez, María Luisa Valdés Doria y Nacho Casano son otras de las personalidades que iban en el vuelo.

Wendy Guevara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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