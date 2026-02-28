Cynthia Klitbo vuelve a las telenovelas en “Corazón de oro” pero nos presume lo que más la enorgullece

Con la sinceridad que la caracteriza, Cynthia Klitbo conversó con TVyNovelas sobre los temas que más le importan: su hija y su trabajo.

La actriz, quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela Corazón de oro, confesó cómo ha vivido la partida de Elisa Fernanda a Estados Unidos para estudiar teatro.

La decisión de la joven, de mudarse a Georgia para culminar sus estudios y buscar su independencia, fue un momento difícil, pero Klitbo asegura que la apoyó incondicionalmente, movida por un amor profundo y sumamente protector.

“Era más mi miedo de que no regresara viva, o de un secuestro. Para mí lo más importante es mi hija, ella lo vale todo, es el amor de mi vida y lo que me mantiene viva. Si algún día le pasara algo, con la pena, yo me despido al día siguiente. Yo creo que el amor de una mamá puede llegar a ser tan grande al grado de separarla de ti para protegerla; eso hice”.

“TENGO UNA HIJA EJEMPLAR”

A pesar de la distancia física, Klitbo dejó claro que el vínculo con su hija es inquebrantable. La comunicación es constante y siempre ha buscado la manera de estar presente: “Ahora que separadas, separadas, no estamos, porque cuando ella estaba en la prepa yo iba cada 15 días a verla, y cuando no tenía novela, me iba con ella para ser mamá de tiempo completo, además hablamos todo tiempo”.

Cynthia Klitbo ha tomado esta crisis con una energía positiva. (Instagram @laklitbocynthia)

Lejos de aferrarse a tenerla cerca, Cynthia celebra la independencia de Elisa y tiene una filosofía muy clara sobre la maternidad: “Yo pienso que los hijos no se hicieron para mantenernos de viejitos, los hijos son el acto de amor más puro y de mayor desinterés, para mí eso es ser una buena mamá. Y hay que enseñarles lo que es la moral, la prudencia... y darles todas las bases y una buena oportunidad de estudios, además de fijarte siempre con qué compañías está”.

Lejos de imponer límites, Klitbo acompaña su hija desde el amor y asegura que siempre contará con ella, aunque algunos la tachen de sobreprotectora:

“Yo, en ese sentido, sí he tenido a mi hija superabrazada, a veces me han dicho que soy muy sobreprotectora, pero mientras esté bajo mi cobijo voy a protegerla porque la vida es muy dura y ella es una chava que no fuma, no toma y no le gustan las fiestas, se la pasa estudiando todo el tiempo. Tengo una hija muy ejemplar”, dijo con orgullo.

Este 2026 marca un hito importante para Klitbo: 46 años de trayectoria actoral, que ella misma describe como “toda una vida en un abrir y cerrar de ojos”. Lejos de esperar a que el trabajo la busque, la actriz reveló la clave de su constante presencia en la televisión: la proactividad. “No te creas, yo pienso que el trabajo se busca y cuando me preguntan por qué tengo tanto, les contesto que levanto los teléfonos y marco a los productores. Yo soy de las que le digo: eso está muy bueno, dame chance, una oportunidad... yo soy así”.

Reconoció que, aunque las ofertas llegan, ella no se detiene: “Yo no doy tregua, siempre estoy pensando en el siguiente proyecto que voy a hacer, tengo mucha pila”. Y es que un descanso no está en sus planes inmediatos, ya que tiene metas claras: “En este momento no me puedo dar un break porque yo ya estoy previendo mi futuro pagando hipotecas y tengo una hija en la universidad”, concluyó.