Suscríbete
Famosos

Cynthia Klitbo vuelve a las telenovelas en “Corazón de oro” pero nos presume lo que más la enorgullece

Se trata de algo muy personal...

Febrero 28, 2026 • 
Nayib Canaán
cynthia-klitbo--.jpg

Cynthia Klitbo

Con la sinceridad que la caracteriza, Cynthia Klitbo conversó con TVyNovelas sobre los temas que más le importan: su hija y su trabajo.

La actriz, quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela Corazón de oro, confesó cómo ha vivido la partida de Elisa Fernanda a Estados Unidos para estudiar teatro.

La decisión de la joven, de mudarse a Georgia para culminar sus estudios y buscar su independencia, fue un momento difícil, pero Klitbo asegura que la apoyó incondicionalmente, movida por un amor profundo y sumamente protector.

Te puede interesar:
Adal-Ramones-corto.jpg
Famosos
Adal Ramones ignora controversias, enojos y reclamos y mejor promociona cortometraje de su SECUESTRO
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Cazzu.jpg
Famosos
Pati Chapoy no acepta que comparen a ’Cazzu’ con Linet Puente: “No recibe los millones que la argentina”
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sandra echeverría.jpg
Famosos
Sandra Echeverría fue víctima de un fraude gigante y pide ayuda para localizar a un “prófugo de la justicia”
Febrero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniel bisogno la uera limantur.jpg
Famosos
¿Por qué Daniel Bisogno se disfrazaba de la Güera Limantour en “Ventaneando”?
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores

“Era más mi miedo de que no regresara viva, o de un secuestro. Para mí lo más importante es mi hija, ella lo vale todo, es el amor de mi vida y lo que me mantiene viva. Si algún día le pasara algo, con la pena, yo me despido al día siguiente. Yo creo que el amor de una mamá puede llegar a ser tan grande al grado de separarla de ti para protegerla; eso hice”.

“TENGO UNA HIJA EJEMPLAR”

A pesar de la distancia física, Klitbo dejó claro que el vínculo con su hija es inquebrantable. La comunicación es constante y siempre ha buscado la manera de estar presente: “Ahora que separadas, separadas, no estamos, porque cuando ella estaba en la prepa yo iba cada 15 días a verla, y cuando no tenía novela, me iba con ella para ser mamá de tiempo completo, además hablamos todo tiempo”.

cynthia klitbo

Cynthia Klitbo ha tomado esta crisis con una energía positiva.

(Instagram @laklitbocynthia)

Lejos de aferrarse a tenerla cerca, Cynthia celebra la independencia de Elisa y tiene una filosofía muy clara sobre la maternidad: “Yo pienso que los hijos no se hicieron para mantenernos de viejitos, los hijos son el acto de amor más puro y de mayor desinterés, para mí eso es ser una buena mamá. Y hay que enseñarles lo que es la moral, la prudencia... y darles todas las bases y una buena oportunidad de estudios, además de fijarte siempre con qué compañías está”.

Lejos de imponer límites, Klitbo acompaña su hija desde el amor y asegura que siempre contará con ella, aunque algunos la tachen de sobreprotectora:

“Yo, en ese sentido, sí he tenido a mi hija superabrazada, a veces me han dicho que soy muy sobreprotectora, pero mientras esté bajo mi cobijo voy a protegerla porque la vida es muy dura y ella es una chava que no fuma, no toma y no le gustan las fiestas, se la pasa estudiando todo el tiempo. Tengo una hija muy ejemplar”, dijo con orgullo.

Este 2026 marca un hito importante para Klitbo: 46 años de trayectoria actoral, que ella misma describe como “toda una vida en un abrir y cerrar de ojos”. Lejos de esperar a que el trabajo la busque, la actriz reveló la clave de su constante presencia en la televisión: la proactividad. “No te creas, yo pienso que el trabajo se busca y cuando me preguntan por qué tengo tanto, les contesto que levanto los teléfonos y marco a los productores. Yo soy de las que le digo: eso está muy bueno, dame chance, una oportunidad... yo soy así”.

Reconoció que, aunque las ofertas llegan, ella no se detiene: “Yo no doy tregua, siempre estoy pensando en el siguiente proyecto que voy a hacer, tengo mucha pila”. Y es que un descanso no está en sus planes inmediatos, ya que tiene metas claras: “En este momento no me puedo dar un break porque yo ya estoy previendo mi futuro pagando hipotecas y tengo una hija en la universidad”, concluyó.

Cynthia Klitbo
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
poncho de nigris.jpg
Famosos
Poncho de Nigris publica video abrazando a sus hijos pero le reclaman que olvidó a la mayor, Ivanna
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
saskia niño csarmen salinas.jpg
Famosos
Saskia Niño de Rivera pide parar polémica de su pódcast contra Carmen Salinas por presunto ritual con niños
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
ricardo montaner.jpg
Famosos
Ricardo Montaner reaparece luego de 3 años de retiro: “No sabía cuándo volvería a verlos”
Febrero 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Momo-Guzmán.jpg
Famosos
Momo Guzmán se aleja de las redes sociales tras recibir “constantes ataques y AMENAZAS”
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Regina-Murguía.jpg
Famosos
Regina Murguía atribuye su actitud positiva para superar el CÁNCER de colon que la sorprendió
En enero pasado, la cantante anunció que terminó su tratamiento médico.
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Cortés-Lola.jpg
Famosos
Lolita Cortés enfrentó nueva cirugía por CÁNCER tras salir de ‘La Granja VIP’; su hermana cuenta todo
Laura dio detalles de la operación a la que se sometió la actriz de teatro.
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ibero-gradas.jpg
Viral
Colapsa grada con alumnos de la Universidad Iberoamericana mientras se tomaban la foto de graduación
Se hizo viral el video tomado en el plantel Santa Fe.
Febrero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hija-Cynthia-Klitbo.jpg
Famosos
Hija de Cynthia Klitbo “tiene años” que se quiere quitar el APELLIDO paterno: “no quiere saber nada de él”
La emblemática actriz abordó el tema de la paternidad ausente en la vida de su hija Elisa Fernanda.
Febrero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez