Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas

Paco de la O grabó un video desde su casa en el que hizo confesiones y lanzó reflexiones ontológicas sobre su persona.

“Yo voy a hablar de mis verdades: la verdad es, número uno: los audios que están circulando son ciertos, vamos a sincerarnos ¿quieren información? Pídanmela a mí”.

Paco de la O está en medio de un acusación legal en la que dos de sus ex parejas lo señalan por violencia machista. Gaby Platas y Malú Carreras han hablado públicamente de lo que vivieron con el actor mientras estuvieron juntos.

En el caso de Gaby, incluso logró una orden de restricción y en varias ocasiones ha hecha manifestaciones públicas para señalar: “si algo me sucede, la culpa es de Paco de la O”.

¿Qué dicen los audios de Paco de la O contra Gaby Platas y Malú Carreras?

El incidente más reciente fue con los audios de los que Paco confiesa que sí son ciertos. Ahí se escucha al actor decir que va a comenzar a hablar públicamente todos los días para defenderse de las acusaciones.

Y hace un señalamiento particular al referirse a Gaby Platas:

“Con Gaby voy a ir con todo. Me voy a ir a la yugular”, se le escucha decir en ese audio que fue difundido por Javier Ceriani.

La actriz retomó la publicación de la nota con el audio en redes sociales para hacer nuevamente el señalamiento de que si algo le pasa “ya sabemos de dónde viene”.

Paco de la O, en su video publicado en el perfil de Instagram asegura que ese audio fue grabado en su propia casa.

“Lo que pasa es que cuando confías, dejas de tener cuidado.... de-sa-for-tu-na-da-men-te cuando uno confía deja de poner atención”, dice Paco con un evidente enojo.

Acusa a alguien de su “círculo íntimo” de haber plantado un micrófono en su casa. Amagó, de hecho, con hacer una denuncia por violación de la privacidad.

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En su perorata, Paco de la O también aborda temas existenciales, pues dice que atraviesa por uno de esos momentos que Milan Kundera llamó “la insoportable levedad del ser”.