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Lupita Villalobos revela las secuelas que le dejó el hematoma en el cerebro

La creadora de contenido ya volvió a trabajar en sus plataformas

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
lupita villaobos secuelas.jpg

Lupita Villalobos recordó sus momentos más complicados

Youtube

Dice Lupita Villalobos que no está al 100 físicamente.

La creadora de contenido tuvo hace un mes un diagnóstico preocupante: hematoma subdural, es decir, acumulación de sangre en el cerebro, cerca de la duramadre.
Provocada por golpes fuertes en la cabeza, suele ser un afectación común en boxeadores y jugadores de futbol americano.
Lupita, por cierto, se estaba preparando para boxear en Supernova, el evento de peleas de exhibición en el que influencers y famosos juegan a ser boxeadores por unas semanas.
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Asi fue el padecimiento de Lupita Villalobos

Villalobos cuenta que el hematoma subdural le provocó fuertes síntomas.

“No controlaba mi cuerpo, mi cerebro no le mandaba la señal a mi pierna izquierda para caminar... para mi familia fue muy impactante porque yo me paraba al baño y todos se me quedaban viendo”.

Lupita Villalobos canceló su pelea en Supernova y se hospitalizó durante una semana para someterse a estudios y observación que permitió a los médicos encontrar los medicamentos y dosis que necesitaba.

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MrPepe Rivero

A un mes y medio de esa experiencia, su recuperación no es todavía total.

“De repente tengo sordera de este lado (derecho)”, cuenta al enumerar las secuelas que le dejó el hematoma.

Las secuelas de Lupita Villalobos

Lupita volvió desde hace una semana a sus actividades en redes sociales y plataformas en donde ya publica contenido y promociones para sus fans.
No obstante, está consciente de que su rehabilitación continúa:

“Tengo dolor en el elevador cuando está a mucha altura... supongo que es por la presión. Y si estoy mucho tiempo sentada y me pongo de pie rápido, me mareo”.

Dice que, de hecho, ya tiene un truco para esas ocasiones: extiende las piernas, respira profundo, oxigena su cerebro y se levanta despacio.

“Y ya por último, me pasa que tomo un medicamento que me da mucho sueño; es para desinflamar el cerebro y me da mucha hambre pero fuera de eso estoy bien”.

Lupita Villalobos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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