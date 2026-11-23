Majo Aguilar fue elegida para interpretar el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia previa al partido de la NFL en México.

El partido de Vikingos de Minesota contra los 49’s de San Francisco se realizó en el estadio Banorte de la Ciudad de México y como lo indica el protocolo, tuvo la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos y México antes de comenzar el juego.

MXKA, cantante que se identifica como blaxicana (con raíces africanas y mexicanas), se encargó de interpretar el de Estados Unidos, mientras que Majo Aguilar se hizo cargo del de México.

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La actuación de Majo Aguilar en el partido de la NFL en México

Majo vistió con sobriedad pero con un guiño evidente a la identidad del charro mexicano.

Usó una blusa blanca de seda, con cuello alto con un corbatín largo. Su pantalón fue negro, de corte recto y con una hilera vertical de botonadura plateada, como las que usan los charros típicos.

Majo interpretó de inicio el coro y luego hiló las dos primeras estrofas de la letras oficial, para cerrar nuevamente con el coro con la repetición del último verso para indicar el final.

La integrante de la dinastía Aguilar cometió cero errores en la letra del Himno y respetó el ritmo de marcha militar.

Cerró, además, con el grito de “Viva México” y un ademán de alegría con los brazos.

La interpretación del Himno Nacional Mexicano, por Majo Aguilar. ¡Espectacular! 🇲🇽



(vía NBC) pic.twitter.com/Hfm4gUJNF1 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 23, 2026

En redes sociales, su desempeño cosechó comentarios favorables.