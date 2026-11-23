La gira de Pa’l Cora Tour terminó este sábado en Mérida, Yucatán.

Y fue también el final de una etapa en la carrera de Christian Nodal, quien anunció un retiro que, se entiende, será temporal.

El cantante atraviesa por un momento complicado pues lleva un año en pleitos legales y familiares. Hay que recordar que desde 2022 pelea en tribunales contra Universal Music la devolución de los derechos de sus canciones; a lo que se suma su problema por la guardia custodia de su hija Inti; además del pleito con su papá por la propiedad de la marca “Nodal”.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cómo le fue Majo Aguilar con el Himno Nacional en el partido de la NFL en México?

El anuncio del retiro de Nodal

En medio de esta situación, el cantante ha decidido hacer una pausa en su carrera, por lo menos en lo que respecto a los conciertos en México.

La noche de este 22 de noviembre, Nodal publicó en las historias de su perfil de Instagram un mensaje que alarmó a sus fans.

“Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. ¡Gracias por tanto! Los amo”.

El mensaje no aclara cuánto tiempo estará Nodal retirado de los conciertos en México.

En su agenda, sin embargo, todavía hay dos fechas en Estados Unidos para este mismo tour.

Ambos conciertos son en ciudades de California y ahora, se entiende, serán la último oportunidad de ver en vivo a Nodal en mucho tiempo.