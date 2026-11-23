Paola Dalay ha comenzado su nueva vida tras la ruptura con José Eduardo Derbez.

Y sus primeras actividades las ha compartido en sus redes sociales, generando opiniones totalmente opuestas: por un lado, hay quienes aplauden su resiliencia y capacidad para sobreponerse a la ruptura; pero también hay un grupo de odiadores que la critican y atacan.

Ante esta situación Paola Dalay no se ha quedado quieta y por el contrario, ha respondido a varios comentarios en su perfil de Instagram.

Su publicación más reciente fue una galería de fotos de su viaje a Cancún esta semana, en compañía de César Romo, futbolista con quien, contó ella misma, está en plan de tener citas sin que sean novios formales.

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¿Qué respondió Paola Dalay a sus haters?

Los comentarios de sus haters se centraron en que fue al viaje sin la compañía de su hija Tessa.

Paola Dalay se tomó el tiempo de responder y explicar que su separación de José Eduardo fue en tan buenos términos que les permite acordar tiempos en que comparten la guarda y custodia de Tessa; y que en esta ocasión la niña se quedó con su papá.

“No sabía que tenía que darte cuentas de mi vida”, responde Paola Dalay en otro de los comentarios en los que le cuestionan el viaje.

También recibió comentarios amorosos, de solidaridad y apoyo, lo que provocó una encendida polémica en su perfil de Instagram.

Paola Dalay respondió también algunas críticas en contra de César Romo, al que intentan minimizar por ser un futbolistas de torneos de exhibición y no de Primera División.

La creadora de contenido escribió: “ya supéralo mujer, juega por gusto, no por necesidad, que alguien no sea famoso no significa que sea pobre”.