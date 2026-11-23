La salud de Raphael alarmó a su familia este viernes. Y fue hasta hoy sábado que hubo certezas sobre lo que le pasó al Divo de Linares.

“Raphael ha sido siempre un persona que cuando se ha sentido mal ha acatado todo lo que le decían sus doctores. Nunca ha puesto en entredicho lo que le han recomendado sus doctores. Ha hecho el viaje en coche. Está bien y ya está en casa”, reveló Natalia Figueroa, su esposa, al portal Vanitatis.

Raphael tuvo una crisis de salud en diciembre de 2024, cuando tuvo un accidente cerebro vascular justo minutos antes de entrar a un programa de televisión.

Durante 10 días estuvo en el hospital y tras meses de recuperación en casa, finalmente volvió a los escenarios en junio de 2025 para una gira por ciudades de España.

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¿Qué pasó con Raphael?

Desde entonces, Raphael ha sido muy cuidadoso con los síntomas en su cuerpo. Cada vez que siente un malestar, prefiere consultarlo con los médicos inmediatamente.

Eso sucedió, de acuerdo con Manuel Martos, su hijo menor, este viernes.

“En cuanto tuvo un desajuste tomó la decisión de ir al hospital. Está bien, animado y con ganas de seguir con su gira”.

El Divo de Linares ahora está en su casa, siguiendo las recomendaciones médicas. Natalia Figueroa detalló que incluso fue visitado por sus doctores de cabecera en su casa, para mayor tranquilidad de su familia.

Todavía no hay certeza sobre la continuidad de la gira, pero se sabe que el cantante tiene ganas de cumplir con la fecha del concierto en Málaga el próximo sábado.

