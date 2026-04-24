A 3 años de su eliminación en LCDF, Marie Claire conducirá un reality en Televisa: “Estoy llorando horrible”

Marie Claire estuvo a punto de darse por vencida después de ser la primera eliminada en La casa de los famosos, de 2023.

La conductora ha explicado en varias ocasiones que ella pensaba que ese reality show se convertiría en el impulso que requería su carrera en México. En Venezuela, su país natal, ella tenía una carrera consolidada pero cuando la situación política se volvió compleja y difícil, se embarcó en un viaje a México para empezar de cero.

En nuestro país tuvo que mostrar sus cualidades y talento en diversos proyectos pero no alcanzaba la suficiente proyección para alcanzar su sueño de volver a ser conductora titular de programas de televisión, como ya lo había sido en Venezuela.

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Por eso le tenía tanta fe a su participación en el reality show “La casa de los famosos”.

“Y cuando salí como la primera eliminada pensé que tenía dos opciones: iba a todas las galas o me quedaba en mi casa triste y deprimida”, le dijo a Yordi Rosado en una entrevista de marzo de este 2026.

La decisión que cambió la vida de Marie Claire

Decidió entonces asistir a todas las galas y eso la convirtió en una figura presente en la mente de los televidentes.

Ahora, Marie Claire fue nombrada conductora titular de "¿Quién es mejor?”, el nuevo reality show estelar de TelevisaUnivision.

“Todavía no puedo creer que existe este nuevo programa. Son tantos años amando mi carrera de una manera tan profunda; jamás me permití quitar el dedo del rengló. Que llegará este momento para mí es sencillamente mágico”, publicó en una historia de Instagram.

"¿Quién es el mejor?” es un programa de talentos en el que cualquier persona con habilidades extraordinarias (desde cantar hasta adivinar el futuro) puede participar al inscribirse en una página de internet.

Para Marie Claire, este nuevo programa es la recompensa a sus años de esfuerzo en México.