Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

A 3 años de su eliminación en LCDF, Marie Claire conducirá un reality en Televisa: “Estoy llorando horrible”

"¿Quién es mejor?” se transmitirá los domingos en las estrellas

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
marie claire quien es mejor.jpg

Marie Claire llegó a México en 2020

Instagram

Marie Claire estuvo a punto de darse por vencida después de ser la primera eliminada en La casa de los famosos, de 2023.

La conductora ha explicado en varias ocasiones que ella pensaba que ese reality show se convertiría en el impulso que requería su carrera en México. En Venezuela, su país natal, ella tenía una carrera consolidada pero cuando la situación política se volvió compleja y difícil, se embarcó en un viaje a México para empezar de cero.
En nuestro país tuvo que mostrar sus cualidades y talento en diversos proyectos pero no alcanzaba la suficiente proyección para alcanzar su sueño de volver a ser conductora titular de programas de televisión, como ya lo había sido en Venezuela.
TE RECOMENDAMOS: Lalo España revela de qué cosas se arrepiente cuando fue pareja de Ranferi
Por eso le tenía tanta fe a su participación en el reality show “La casa de los famosos”.

“Y cuando salí como la primera eliminada pensé que tenía dos opciones: iba a todas las galas o me quedaba en mi casa triste y deprimida”, le dijo a Yordi Rosado en una entrevista de marzo de este 2026.

La decisión que cambió la vida de Marie Claire

Decidió entonces asistir a todas las galas y eso la convirtió en una figura presente en la mente de los televidentes.

Tiroteo en Teotihuacán
Teotihuacan-disparos.jpg
Viral
¡Terror en Teotihuacán! Hombre armado DISPARA contra turistas desde la Pirámide de la Luna; hay 2 muertos
El individuo se quitó la vida después de detonar su arma contra los visitantes a la zona arqueológica.
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Identifican al tirador de las pirámides de Teotihuacán, está vinculado a la MASACRE DE COLUMBINE
Abril 21, 2026
Viral
Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”
Abril 21, 2026
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026
Viral
Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio y afirma: “No tengo por qué DISCULPARME”
Abril 23, 2026

Ahora, Marie Claire fue nombrada conductora titular de "¿Quién es mejor?”, el nuevo reality show estelar de TelevisaUnivision.

“Todavía no puedo creer que existe este nuevo programa. Son tantos años amando mi carrera de una manera tan profunda; jamás me permití quitar el dedo del rengló. Que llegará este momento para mí es sencillamente mágico”, publicó en una historia de Instagram.

"¿Quién es el mejor?” es un programa de talentos en el que cualquier persona con habilidades extraordinarias (desde cantar hasta adivinar el futuro) puede participar al inscribirse en una página de internet.

Para Marie Claire, este nuevo programa es la recompensa a sus años de esfuerzo en México.

“La mujer que soy hoy, me permitirá enfrentar este compromiso con pasión y mucha entereza. Estoy llorando horrible”.

Marie Claire Harp
 ¿Quién es mejor?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mariana levy (1).jpg
Famosos
Aniversario luctuoso de Mariana Levy: esta es la explicación científica de su misteriosa muerte
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La casa de los famosos México.jpg
Famosos
Filtran la lista completa de los posibles HABITANTES de ‘La Casa de Los Famosos México’ para su cuarta temporada
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Botas-Jessica-Segura.jpg
Famosos
¿Jessica Segura entrará a LCDF tras el ‘hate’ que vivió su amiga Mariana Botas y luego de ARREPENTIRSE?
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carolina flores suegra (1).jpg
¿Carolina Flores le tenía miedo a su suegra? Sus últimos mensajes dan pistas sobre su trágica muerte
El caso de la ex reina de belleza ha impactado por la escalofriante sospecha de que su suegra es quien presuntamente le quitó la vida
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Turista difunde nuevo video del tirador de Teotihuacán: Así llegó, SE PREPARÓ y luego comenzó a disparar
Impactantes imágenes inéditas surgen de Julio César Jasso arribando a la pirámide previo a echar a andar su plan.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
reality-agresion-.jpg
Famosos
Reality transmite en vivo agresión contra mujer: Sujeto vi0lento la intentó ahorcar en discusión
Un reality show en Serbia expuso una situación de violencia contra una participante.
Abril 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Martha-Figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa destapa la verdad en la FALLIDA COLABORACIÓN entre Danna, Belinda y Kenia Os
La periodista contó qué hay detrás del proyecto que alistaban las famosas y porque no prosperó.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez