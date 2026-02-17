Suscríbete
Famosos

Marie Claire Harp ocultó por meses que sufrió PARÁLISIS FACIAL: “no podía ni abrir la boca”

La conductora salió públicamente a reconocer que sí tuvo un episodio de salud que mantuvo en secreto.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maire-Claire-Harp.jpg

Marie Claire Harp confirmó que tuvo parálisis facial.

Instagram

“Y quería hacerlo público cuando ya yo estuviera bien porque yo tenía la esperanza de que iba a estar bien y a las tres semana estaba perfecta”.

Hace unos meses se encendieron las alertas, pues la conductora Marie Claire Harp se ausentó en redes sociales o repentinamente publicó fotos del pasado. Su distancia provocó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

El silencio de la venezolana llevó a diversos medios de comunicación a indagar en las posibles razones por la que no compartía contenido en sus redes como comúnmente lo hacía. Y más grave aún, dejó de presentarse en sus compromisos laborales, entre ellos su participación en el programa deportivo ‘La Jugada’.

Rumores apuntaban a que Harp estaba atravesando por una crisis de salud directamente relacionada con una excesiva carga de trabajo y altos niveles de estrés por lo que Marie Claire habría sufrido una parálisis facial.

Muchas fueron las especulaciones, pero no fue sino hasta ahora que la venezolana salió públicamente a explicar qué le pasó. Marie Claire estaba en París cuando comenzó a sentir molestias, por lo que fue atendida de emergencia.

TE RECOMENDAMOS: Mr. Doctor revela que fue víctima de fraude: “Ni siquiera mi pareja sabía cuánto dinero me robaron”

La conductora dice que los médicos la trataron muy bien y atendieron la aparente parálisis muy a tiempo, sin embargo hubo secuelas que la llevaron a pensar que su carrera se terminaba.

“Ahorita me vuelvo a ir a ese viaje, en noviembre, esperemos en Dios que no me pase nada… Yo hasta dije ‘bueno, ya se acabó mi carrera, se acabó mi vida, se acabó todo. Voy a hacer un live en donde les explique y a ver de qué voy a trabajar porque nosotros trabajamos con la cara’. Y yo dije ‘bueno, no importa, yo tengo mi canal de YouTube, tengo otras cosas”, indicó Marie Claire.

Aunque hizo un live para explicar, en momentos no quería revelar mucho de lo que pasó y titubeaba. No fue clara en decir en qué momento y a qué debía ponerle un alto y destacó que en Televisa muchos no se enteraron lo que le pasaba.

Marie-Claire-live.jpg

Live Marie Claire Harp

Instagram

“Yo venía arrastrando como esas dudas de decir ‘voy a decir que no a esto, voy a decir que no a lo otro. Ay, no voy a decir nada porque no quiero que, o sea, no sé, no sé si me explico. Ya yo venía con eso. Ahorita mucho más. En Televisa no saben, muchos no saben lo que sucedió. No sé por qué. Bueno, ya lo dije, ya”.

Harp también confesó por qué guardo silencio tantos meses. “Como ya pasó, ahora sí lo puedo hablar bien… dijeron que yo tuve una cosa cerebral y que pasó una cosa que yo estaba en cama. No señores, eso (que me pasó) fue una pequeña contusión que tuve y se me quitó. No es como que yo estoy desaparecida de redes sociales, aquí me ven”, dijo la venezolana.

En una transmisión en vivo que al día siguiente, más vulnerable destacó: “Estás en situaciones difíciles, yo ahorita estoy bien, pero hace unos meses yo no podía ni siquiera abrir la boca y fue afortunadamente todo algo muscular, nada neuronal. Y quería hacerlo público cuando ya yo estuviera bien porque yo tenía la esperanza de que iba a estar bien y a las tres semana estaba perfecta. Todo fue muscular, gracias a Dios”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Perseguían a Martha Figueroa mientras INVESTIGABA si Juan Gabriel estaba vivo... ¡y esto la detuvo!

Finalmente, aseguró que quiso contar la verdad al ver lo que le pasó a ‘Gomita’ y ser empática.

“Yo veo el proceso que está compartiendo ‘Gomita’ de su recuperación… caí en una espiral y dije ‘¿será que eso me hubiese pasado a mí si yo hubiese publicado mi proceso?’”, concluyó.

Marie Claire Harp
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Natalia-Valenzuela-boda.jpg
Famosos
Natalia Valenzuela, conductora de ‘Vivalavi’, se volvió a CASAR en Las Vegas para celebrar 10 años de unión
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-Maribel-Arleth.jpg
Famosos
Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yadhira-Carrillo.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo enfrenta su DIVORCIO, supera enfermedad y el cáncer de su hermana: “al mismo tiempo todo”
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Toñita.jpg
Famosos
Tras escándalo con Carlos Rivera, Toñita se hace CIRUGÍA estética en los ojos para rejuvenecer
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Productora-Dana-Eden.jpg
Viral
Hallan SIN VIDA a famosa productora en un hotel; grababa la cuarta temporada de su serie
La mujer de 52 años fue encontrada por personal del hotel luego de que no respondiera a reiterados llamados.
Febrero 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lara-Campos-Matilda (1).jpg
Famosos
Rumores eran ciertos: Lara Campos será ARTISTA invitada para el protagónico de ‘Matilda, el musical’
Mucho se especuló sobre la incursión de la joven actriz a la puesta en escena, y aunque llegó a negarse la noticia, finalmente se confirma.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aída-Pierce-Héctor-Parra.jpg
Famosos
Aída Pierce confiesa que expareja de Héctor Parra intentó ponerla en su contra: “Tenía IRA desbordada”
La actriz reveló que sin cercanía de por medio, la mujer comenzó a hablarle muy mal del actor.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuela-influencer-Mónica-Mancini.jpg
Viral
Abuela influencer, de 82 años, fue asaltada y golpeada en su casa: “Cállate porque te mat*”
Las cámaras de seguridad grabaron cómo Mónica Mancini fue amenazada al interior de su hogar.
Febrero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez