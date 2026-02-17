Marie Claire Harp ocultó por meses que sufrió PARÁLISIS FACIAL: “no podía ni abrir la boca”

“Y quería hacerlo público cuando ya yo estuviera bien porque yo tenía la esperanza de que iba a estar bien y a las tres semana estaba perfecta”.

Hace unos meses se encendieron las alertas, pues la conductora Marie Claire Harp se ausentó en redes sociales o repentinamente publicó fotos del pasado. Su distancia provocó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

El silencio de la venezolana llevó a diversos medios de comunicación a indagar en las posibles razones por la que no compartía contenido en sus redes como comúnmente lo hacía. Y más grave aún, dejó de presentarse en sus compromisos laborales, entre ellos su participación en el programa deportivo ‘La Jugada’.

Rumores apuntaban a que Harp estaba atravesando por una crisis de salud directamente relacionada con una excesiva carga de trabajo y altos niveles de estrés por lo que Marie Claire habría sufrido una parálisis facial.

Muchas fueron las especulaciones, pero no fue sino hasta ahora que la venezolana salió públicamente a explicar qué le pasó. Marie Claire estaba en París cuando comenzó a sentir molestias, por lo que fue atendida de emergencia.

La conductora dice que los médicos la trataron muy bien y atendieron la aparente parálisis muy a tiempo, sin embargo hubo secuelas que la llevaron a pensar que su carrera se terminaba.

“Ahorita me vuelvo a ir a ese viaje, en noviembre, esperemos en Dios que no me pase nada… Yo hasta dije ‘bueno, ya se acabó mi carrera, se acabó mi vida, se acabó todo. Voy a hacer un live en donde les explique y a ver de qué voy a trabajar porque nosotros trabajamos con la cara’. Y yo dije ‘bueno, no importa, yo tengo mi canal de YouTube, tengo otras cosas”, indicó Marie Claire.

Aunque hizo un live para explicar, en momentos no quería revelar mucho de lo que pasó y titubeaba. No fue clara en decir en qué momento y a qué debía ponerle un alto y destacó que en Televisa muchos no se enteraron lo que le pasaba.

Live Marie Claire Harp Instagram

“Yo venía arrastrando como esas dudas de decir ‘voy a decir que no a esto, voy a decir que no a lo otro. Ay, no voy a decir nada porque no quiero que, o sea, no sé, no sé si me explico. Ya yo venía con eso. Ahorita mucho más. En Televisa no saben, muchos no saben lo que sucedió. No sé por qué. Bueno, ya lo dije, ya”.

Harp también confesó por qué guardo silencio tantos meses. “Como ya pasó, ahora sí lo puedo hablar bien… dijeron que yo tuve una cosa cerebral y que pasó una cosa que yo estaba en cama. No señores, eso (que me pasó) fue una pequeña contusión que tuve y se me quitó. No es como que yo estoy desaparecida de redes sociales, aquí me ven”, dijo la venezolana.

En una transmisión en vivo que al día siguiente, más vulnerable destacó: “Estás en situaciones difíciles, yo ahorita estoy bien, pero hace unos meses yo no podía ni siquiera abrir la boca y fue afortunadamente todo algo muscular, nada neuronal. Y quería hacerlo público cuando ya yo estuviera bien porque yo tenía la esperanza de que iba a estar bien y a las tres semana estaba perfecta. Todo fue muscular, gracias a Dios”.

“Yo veo el proceso que está compartiendo ‘Gomita’ de su recuperación… caí en una espiral y dije ‘¿será que eso me hubiese pasado a mí si yo hubiese publicado mi proceso?’”, concluyó.

Finalmente, aseguró que quiso contar la verdady ser empática.