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La verdadera historia del rompimiento de Marie Claire y José Manuel Figueroa: “Sí hubo pelea”

La conductora y el cantante tuvieron un noviazgo de dos años y los últimos seis meses estuvieron comprometidos para casarse

Abril 12, 2026 • 
Alejandro Flores
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Marie Claire recibió el anillo un 14 de febrero

Instagram y “Hoy”

Visto a la distancia, Marie Claire Harp entiende que su compromiso con José Manuel Figueroa tenía pocas probabilidades de terminar en boda.

La conductora venezolana fue novia del cantante durante cais dos años y los últimos seis meses fueron de compromiso para casarse.
“Me dio el anillo un 14 de febrero”, cuenta en una entrevista para el canal de Yordi Rosado.
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Para ser precisos fue el 14 de febrero de 2023, cuando su relación atravesaba por un bache.

“Las cosas ya estaban complicadas”, recuerda.

¿Cómo fue el noviazgo de José Manuel Figueroa y Marie Claire?

José Manuel y Marie Claire tuvieron un noviazgo muy publicitado. Ella confiesa que estaba realmente ilusionada porque el hijo de Joan Sebastian se convirtió en un apoyo fundamental cuando salió de Venezuela para venir a México a recomenzar su carrera de conductora.
En su país natal, Marie Claire ya era una figura reconocida de la televisión pero tuvo que salir cuando los conflictos políticos afectaron su vida profesional y a su familia.

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Alejandro Flores

Una vez en nuestro país, José Manuel la apoyó y le ayudó a entender el ambiente artístico mexicano.
Dice la venezolana que si José Manuel le hubiera propuesto matrimonio en ese momento, la historia sería diferente.

“Sí me hubiera casado”, afirma.

Pero el anillo llegó cuando la pareja estaba en crisis. Dice la conductora que aceptó por la inercia de la relación pero que pronto se dieron cuenta de que no funcionaría.

“Las cosas no cambiaron entre él y yo. Y preferí regresarle el anillo”.

¿Dónde quedó el anillo de compromiso?

Sobre este tema de la joya, contó lo que realmente pasó: no fue ella la que se lo devolvió, sino que se lo mandó con su asistente, quien lo dejó en el lugar donde vivía. De paso negó que su rompimiento fuera tan civilizado como se supone.

“Es mentira que decidimos hablar y al otro día ya no había nada. La verdad es que sí hubo una riña... pero bueno, fue una pelea donde no hubo falta de respeto”.

Marie Claire Harp
 josé manuel figueroa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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