Arrestan a venezolano vinculado al ROBO en la casa de Susana Zabaleta; revelan cómo operaba

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) dio a conocer que capturaron a Adrián David, un ciudadano venezolano señalado como presunto integrante de un grupo criminal dedicado al robo de casa habitación.

Mediante una modalidad conocida como ‘La Patrona’ es como operaban y se les vincula directamente con el atraco a la vivienda de Susana Zabaleta, el pasado 26 de octubre.

Los implicados también son señalados por dedicarse al narcomenudeo y a la distribución de armas.

Trascendió que el posible líder es Ronny Antonio, alias ‘El Ronny’, quien fue detenido junto a Jhorianna Klismar.

La detención del sospechoso ocurrió cuando policías hacían recorridos por las calles y observaron a Adrián Antonio a bordo de una motocicleta. El delincuente al ver a los oficiales lanzó una bolsa al piso e intentó huir, sin embargo fue interceptado.

Luego de una revisión le encontraron 183 bolsas con aparente marihuana, 96 dosis de presunta cocaína en piedra, 14 cartuchos útiles, directo en efectivo, un celular y la motocicleta color negro con franjas verdes.

La SSC afirmó que Adrián David posiblemente participo en el robo a la casa de la actriz y cantante Susana Zabaleta, en la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Cómo funciona la modalidad de robo ‘La Patrona’?

Mediante llamadas y mensajes a los empleados domésticos, los delincuentes hacen creer que los empleadores tienen una deuda en el hospital o una emergencia, por lo que les piden que entreguen dinero en efectivo y otras pertenencias.

Los sospechosos estudian a sus víctimas y esperan que las trabajadoras estén solas en los domicilios para engañarlas.

