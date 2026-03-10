Maribel Guardia responde por primera vez si es verdad que José Manuel Figueroa ABUSÓ de su hijo Julián

“Ojalá que no repercuta en algo penal para él, no lo deseo para nada”.

Por primera vez, Maribel Guardia abordó el tema del supuesto abuso sexual que Imelda Tuñón destapó y que involucraría directamente a su excuñado, José Manuel Figueroa contra Julián.

La actriz costarricense rompió el silencio y aclaró si el terrible delito sí se cometió y si ella sabía e ignoró a su hijo, tal como lo sugirió Tuñón.

Inicialmente, Maribel dijo que “yo sé que a Julián esto le vale porque Julián está en la luz, está en paz, está feliz y yo creo que lo que él quiere es todos aquí estemos en armonía y estamos felices, y aquí lo único que importa es el niño”.

TE RECOMENDAMOS: Detienen sucesión testamentaria de la mamá de Aislinn Derbez… ¡por IRREGULARIDADES en reportes de su muerte!

Ante la pregunta expresa de que si apoya a José Manuel Figueroa en la batalla legal que emprendió contra Imelda por acusarlo de abuso y que no pondrá marcha atrás. Guardia replicó: “Ojalá que no sea así porque yo quiero que Imelda esté bien, que esté sana y fuerte, y que esté libre para poder cuidar al niño”.

Sin embargo, manifestó su apoyó al hermano mayor de su hijo. “José Manuel está indignado, obviamente, quién no lo estaría. Es un tema horrible, espantoso”… Él tiene que defenderse, por supuesto, es un tema escabroso y horrible, y una acusación muy fea. Ojalá que no repercuta en algo penal para él, no lo deseo para nada”.

La noticia del supuesto abuso sexual del que habló Imelda fue calificada por Guardia como “sorpresiva y lamentable”.

Y tajante aclaró sobre su veracidad: “Yo nunca en mi vida me enteré de nada de eso (del supuesto abuso sexual de José Manuel Figueroa contra Julián), por supuesto que si me hubiera enterado, imagínate, hubiera hecho algo. Seguro no así, pero de alguna manera”, dijo contundente.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¡Sigue el pleito! Faisy reacciona a las INDIRECTAS de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?”

Finalmente, reflexionó y lamentó los conflictos en lo que ha estado involucrada en los últimos tiempos.