Maribel Guardia responde por primera vez si es verdad que José Manuel Figueroa ABUSÓ de su hijo Julián

La actriz se había mantenido en silencio ante las acusaciones de la viuda de su hijo.

Marzo 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg

Maribel Guardia abordó por primera vez el supuesto abuso que señala Imelda.

YouTube

“Ojalá que no repercuta en algo penal para él, no lo deseo para nada”.

Por primera vez, Maribel Guardia abordó el tema del supuesto abuso sexual que Imelda Tuñón destapó y que involucraría directamente a su excuñado, José Manuel Figueroa contra Julián.

La actriz costarricense rompió el silencio y aclaró si el terrible delito sí se cometió y si ella sabía e ignoró a su hijo, tal como lo sugirió Tuñón.

Inicialmente, Maribel dijo que “yo sé que a Julián esto le vale porque Julián está en la luz, está en paz, está feliz y yo creo que lo que él quiere es todos aquí estemos en armonía y estamos felices, y aquí lo único que importa es el niño”.

Ante la pregunta expresa de que si apoya a José Manuel Figueroa en la batalla legal que emprendió contra Imelda por acusarlo de abuso y que no pondrá marcha atrás. Guardia replicó: “Ojalá que no sea así porque yo quiero que Imelda esté bien, que esté sana y fuerte, y que esté libre para poder cuidar al niño”.

Sin embargo, manifestó su apoyó al hermano mayor de su hijo. “José Manuel está indignado, obviamente, quién no lo estaría. Es un tema horrible, espantoso”… Él tiene que defenderse, por supuesto, es un tema escabroso y horrible, y una acusación muy fea. Ojalá que no repercuta en algo penal para él, no lo deseo para nada”.

La noticia del supuesto abuso sexual del que habló Imelda fue calificada por Guardia como “sorpresiva y lamentable”.

Y tajante aclaró sobre su veracidad: “Yo nunca en mi vida me enteré de nada de eso (del supuesto abuso sexual de José Manuel Figueroa contra Julián), por supuesto que si me hubiera enterado, imagínate, hubiera hecho algo. Seguro no así, pero de alguna manera”, dijo contundente.

Finalmente, reflexionó y lamentó los conflictos en lo que ha estado involucrada en los últimos tiempos.

“Yo sé que mi familia está en boca de todo el mundo y es muy doloroso que hayamos terminado así. Todas las familias tienen tela que les corten, la tristeza es que la mía está ante los medios. En algún momento yo tomé una decisión que la hice pensando en el bienestar y en el bien de José Julián y con esa buena intención”, concluyó.

Maribel Guardia josé manuel figueroa Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
