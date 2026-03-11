Tragedia en la música urbana: pierde la vida querido cantante en un FATAL accidente de moto; tenía 30 años

“Pedimos respeto y privacidad para su familia y su círculo cercano mientras atraviesan este difícil momento”.

Este 10 de marzo se confirmó la terrible muerte de un querido cantante catalogado como una “promesa de la música latina urbana”. El artista apenas tenía 30 años y venía consolidando su carrera.

El equipo de trabajo del intérprete emitió un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seguidores.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, señaló el comunicado.

TE RECOMENDAMOS: James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años

Añadieron que “desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, expresaron.

En la misma comunicación, el equipo pidió respeto por la privacidad de sus familiares, principalmente por la trágica forma en la que perdió la vida.

“En este momento de profundo dolor nos unimos al duelo de sus seres queridos y agradecemos las muestras de cariño y solidaridad. Pedimos respeto y privacidad para su familia y su círculo cercano mientras atraviesan este difícil momento”, añadieron.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles precisos sobre las circunstancias del accidente, por lo que los hechos que rodearon el siniestro continúan siendo materia de investigación.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘El Rey León’ está de luto, despiden a su director quien perdió la vida mientras viajaba por Egipto

¿Quién era Zalek?

Era un cantante originario de Barranquilla, Colombia. Su carrera comenzaba a despegar y posicionarse dentro de la música urbana. Aunque su trayectoria aún estaba en desarrollo, sus canciones ya acumulaban miles de reproducciones en plataformas de streaming.

Descanse en paz.

