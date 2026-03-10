Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD; él busca su perdón pero habló la otra

“El Gordo y La Flaca” transmitió en Estados Unidos una entrevista con Adriana Toval, de Costa Rica, quien confirmó la relación amorosa que mantuvo con Ángel Muñoz, pareja de la cantante Ana Bárbara.

Según lo relatado por Adriana, todo comenzó por una relación laboral debido a que ella es influencer, y él la contrató para promover sus productos. Sin embargo, su relación laboral se transformó en un idilio que, en una relación monógama, se considera infidelidad.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad”, dijo Adriana ante las cámaras de Univision sobre lo que Ángel le decía de su relación con Ana Bárbara.

Por si fuera poco, confirmó la fecha exacta en la que se hicieron novios:

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”.

Jordi Martin, quien presentó esta información, relató que habló con Ángel Muñoz y le confirmó que fue infiel a Ana Bárbara, pero está arrepentido y luchará por su perdón:

“Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar”, dijo Jordi sobre lo que habló con Ángel, quien está “arrepentido y que va a luchar por el perdón de Ana”.

Jordi comentó que por ahora, Ángel sigue en Beverly Hills e insiste en que él y Ana Bárbara no se van a separar, “dice que va a luchar por el perdón de Ana”.

Por si fuera poco, el reportero prometió que mañana habrá “segunda parte espeluznante con datos muy fuertes”.

Revelaron conversaciones entre los amantes

El esposo de Ana Bárbara y la influencer tenían contacto mediante WhatsApp, ademas de videollamadas donde él aparecía sin ropa.

Jorge Carbajal, en su programa “En Shock”, publicó las conversaciones y videos donde Adriana le hacía masaje en la cabeza a su amor.