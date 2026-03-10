Suscríbete
Famosos

Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD; él busca su perdón pero habló la otra

“Me dejé llevar”, dijo Ángel Muñoz a Jordi Martin.

Marzo 10, 2026 • 
TVyNovelas
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg

Ana Bárbara supo de la infidelidad de Ángel con Adriana.

Instagram

“El Gordo y La Flaca” transmitió en Estados Unidos una entrevista con Adriana Toval, de Costa Rica, quien confirmó la relación amorosa que mantuvo con Ángel Muñoz, pareja de la cantante Ana Bárbara.

Según lo relatado por Adriana, todo comenzó por una relación laboral debido a que ella es influencer, y él la contrató para promover sus productos. Sin embargo, su relación laboral se transformó en un idilio que, en una relación monógama, se considera infidelidad.

Te puede interesar:
Casa-paquita-venta-12.jpg
Famosos
39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”
Marzo 03, 2026
 · 
Grisel Vaca
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

“Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad”, dijo Adriana ante las cámaras de Univision sobre lo que Ángel le decía de su relación con Ana Bárbara.

Por si fuera poco, confirmó la fecha exacta en la que se hicieron novios:

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país”.

Jordi Martin, quien presentó esta información, relató que habló con Ángel Muñoz y le confirmó que fue infiel a Ana Bárbara, pero está arrepentido y luchará por su perdón:

“Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar”, dijo Jordi sobre lo que habló con Ángel, quien está “arrepentido y que va a luchar por el perdón de Ana”.

Jordi comentó que por ahora, Ángel sigue en Beverly Hills e insiste en que él y Ana Bárbara no se van a separar, “dice que va a luchar por el perdón de Ana”.

Por si fuera poco, el reportero prometió que mañana habrá “segunda parte espeluznante con datos muy fuertes”.

Revelaron conversaciones entre los amantes

El esposo de Ana Bárbara y la influencer tenían contacto mediante WhatsApp, ademas de videollamadas donde él aparecía sin ropa.

Jorge Carbajal, en su programa “En Shock”, publicó las conversaciones y videos donde Adriana le hacía masaje en la cabeza a su amor.

Ana Bárbara infidelidad No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
adame-vs-trejo.jpg
Famosos
Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame en Ring Royale: El Cazafantasmas promete “exterminar” a su archienemigo
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Detienen sucesión testamentaria de la mamá de Aislinn Derbez… ¡por IRREGULARIDADES en reportes de su muerte!
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría-Faisy.jpg
Famosos
¡Sigue el pleito! Faisy reacciona a las INDIRECTAS de Mariana Echeverría: “¿Qué está haciendo ahorita?”
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rodrigo-Vidal.jpg
Famosos
El día que Sergio Andrade le quiso hacer la gatada a Rodrigo Vidal: “la industria está llena de TRAIDORES”
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jesús-Navarro.jpg
Famosos
Jesús Navarro, vocalista de ‘Reik’, CANCELA conciertos y envía preocupante mensaje desde el hospital
Tras difundir un par de fotografías donde aparece lleno de electrodos encendió incertidumbre sobre su verdadero estado de salud.
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mujer-tobogán.jpg
Viral
Mujer se lanza por un tobogán y amiga graba sus últimos SEGUNDOS DE VIDA: “¿Allá me recibe alguien?”
La joven de 28 años sólo se divertía cuando encontró la muerte.
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sergiomayer-eliminado.jpg
Famosos
Sergio Mayer fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos Telemundo 2026: Aseguran que ya estaba pactado
Se cumple promesa de Poncho De Nigris de tenerlo en Ring Royale el domingo 15 de marzo, día en que ya no estará encerrado.
Marzo 09, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Sasha-Sokol-De-Llano.jpg
Famosos
Sasha Sökol EDUCA al responder ‘duda genuina': "¿Sus padres callaron por conveniencia ante abuso de Luis de Llano?”
La cantante vuelve a insistir sobre la importancia de que Luis de Llano acate la sentencia de la Suprema Corte y se responsabilice del abuso que ejerció sobre una menor de edad.
Marzo 09, 2026
 · 
MrPepe Rivero