Siguen pleitos en La Casa de los Famosos Telemundo y Javier Poza los REGAÑA: "¿Este nivel? ¡Todo tiene un límite!”

Se salen de control los habitantes.

Marzo 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
Javier Poza y Jimena Gallego

Javier Poza y Jimena Gallego

Instagram

Lo que se había planeado como una noche de cine, donde en la edición mexicana comúnmente hay situaciones cómicas y algo de controversia, en la edición de La Casa de los Famosos Telemundo explotó un regaño por la violencia que existe entre sus habitantes.

La Jefa de Estados Unidos pretendía que la función de cine generara unión, pero en pleno set estalló una batalla campal, en la que ni siquiera hacían caso a los conductores Javier Poza y Jimena Gallego.

La sesión de cine se suspendió cuando Caeli y Laura se enfrentaron entre faltas de respeto. La discusión subió de tono y casi hubo agresiones físicas. Kuno también alzó la voz.

Javier Poza intentaba mantener el orden, y a gritos los llamaba, mientras Laura y Caeli se gritaban. "¿Qué es esto?”, decía el conductor, mientras La Jefa también intentaba poner orden.

Así que Javier Poza los regañó:

“Alguien de ustedes ¿va a reflexionar? ¿Alguien podrá poner un alto? Entiendo el nivel, el tono, que puede haber hipocresía, traición, enemistad... Pero en serio, no entendemos este nivel, ¿por qué tanto?”.

“El cine era una intención que pensábamos desde este lado, para que reflexionaran un poco, que vieran el nivel que ha alcanzado esa casa. Pero tristemente no lo logramos. Estuvimos lejísimos de lograrlo”, dijo Javier.

“Había más cine, ya no lo vamos a transmitir, estamos preocupados, ustedes están marcando la convivencia de esa casa. Es una competencia, hay 200 mil dólares en juego y lo entendemos muy bien, pero ¿de verdad, este nivel?... Se me ocurre que todo tiene un límite, y alguien tiene que poner un freno en esa casa, alguien tiene que parar este tren”.

“El juego sigue, la convivencia también”, intentaba decir Javier, pero lo interrumpían.

@esther_lys

La casa de los famosos #lacasadelosfamosos #lcdlf6

♬ original sound - Estherlys

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
