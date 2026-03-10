Lara Campos está lista para “Matilda, el musical": ¿Qué FECHAS estará como protagonista?

El teatro musical en México se prepara para recibir uno de los montajes más esperados de los últimos años: “Matilda, el musical” producido por Alejandro Gou. La temporada se presentará durante 12 semanas, de viernes a domingo, a partir del 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México, bajo la dirección de Nick Evans, quien previamente dirigió la versión de Jesucristo Súper Estrella.

Además de Jaime Camil y Lara Campos, el elenco se complementa con Ricardo Margaleff y Verónica Jaspeado como los excéntricos Sres. Wormwood, padres de Matilda; María Elisa Gallegos y Gloria Aura, quienes alternarán funciones como la dulce y valiente Srita. Miel, aliada incondicional de la protagonista; y Gicela Sehedi como la Sra. Phelps, personaje clave en el descubrimiento del poder transformador de la lectura y la imaginación.

En 2024, Lara Campos decidió cantar para los más pequeños y lanzó temas que no tardaron en instalarse en la memoria colectiva infantil como Rhenné, Galleta y Todo tiene tambor, canciones que se volvieron virales en YouTube y TikTok y que la llevaron a llenar escenarios y acumular millones de reproducciones.

El éxito de Rhenné fue tal que alcanzó certificaciones de Diamante y Platino, un logro que rara vez se ve tan pronto en una carrera tan joven, y que reafirma su lugar como una de las voces más queridas del pop infantil mexicano. Con más de 13 millones de seguidores y miles de millones de vistas en sus plataformas, se ha convertido en un auténtico fenómeno infantil que abraza tanto a niñas y niños como a sus familias. Y sobre su gran debut nos platicó:

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que ibas a interpretar a Matilda en el musical?

“Fue una emoción muy grande, ya que era un sueño que quería cumplir, me encanta la historia de Matilda, me encanta bailar, cantar y actuar es lo que más me gusta hacer en la vida y ¡poder vivir esta experiencia va a ser hermoso!”

¿Cuál es tu parte favorita en la historia de Matilda?

“Cuando los niños se rebelan ante Tronchatoro y sus injusticias, es mi parte favorita porque aparte tiene una coreografía increíble”.

¿Qué te gusta más de Matilda como personaje: su inteligencia, su valentía o su imaginación?

“Las tres cosas, pero creo que lo que más me gusta de Matilda es su valentía porque ella se da cuenta que su vida no es justa y sabe que merece más, entonces actúa para remediarlo, a pesar de ser una niña logra cambiar su realidad y combatir las injusticias.

¿Cómo te preparaste para interpretar a Matilda en el escenario?

“Pues yo desde siempre he tomado clases de baile, canto y actuación. Además, la producción nos dio la oportunidad de tener talleres que nos han preparado a todo el elenco con directores y maestros de gran nivel, ha sido un gran aprendizaje. ¡Estoy muy agradecida!

¿Qué te emociona más de subir al escenario frente a un público tan grande como el del Centro Cultural Teatro 1?

“Me emociona mucho por toda la gente, me han dicho que es un público muy diferente al de los conciertos y es muy emocionante ver cómo reaccionan, estoy segura que van a disfrutar mucho esta obra.

¿Cuándo estará Lara Campos en ‘Matilda, el musical’?

Lara Campos se presenta en fechas confirmadas como Matilda:

Marzo 15- 5pm

Marzo 22- 5pm

Marzo 27- 8pm

Marzo 28- 8:30pm

Marzo 29- 5pm

Abril 3- 8pm

¿Qué consejo le darías a otras niñas o niños que sueñan con actuar en teatro musical?

“Que se preparen muchísimo y tomen todas las clases que puedan, y para los papás, que apoyen muchísimo a sus hijos y los ayuden a cumplir sus sueños”.

Con 13 años has logrado que los niños conecten con tu inocencia a través de tus canciones…

“La verdad es que me encanta llevarle felicidad a los niños, que bailen y canten conmigo”.

¿Cuánto disfrutas que los más pequeños sean tus fans incondicionales?

“Siento que los niños también están creciendo conmigo, lo que más me gusta es que en los conciertos puedo ver cómo realmente se emocionan mucho, se saben las canciones, me saludan. Es lo que más me gusta.

¿Quiénes han sido tus mayores cómplices en tu carrera?

“Mis papás me apoyan en todo, siempre que les digo que quiero hacer algo son los primeros en darme ánimo.

Si pudieras cumplirle un deseo a tu mamá, ¿cuál sería?

“Darle un poco más de tiempo para ella porque siempre está trabajando en mi carrera, en asuntos de la tienda y me gustaría que también se dedique su espacio”.

¿Las telenovelas quedaron en el pasado?

“No, lo que pasa es que ahorita estamos muy enfocados en la música. Hice varias telenovelas, pero paramos para hacer conciertos. No sé lo que pueda suceder en el futuro”.