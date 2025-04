Acusan a Ángela Aguilar de plagiar esta canción en su nuevo sencillo: la comparación se vuelve viral

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras el lanzamiento de su más reciente tema, ‘Nadie se va como llegó’, el cual se estrenó el pasado 16 de abril, pues, a pocos días de su lanzamiento, usuarios en redes sociales han acusado a la cantante de haber plagiado esta canción.

La hija menor de Pepe Aguilar se encuentra en plena promoción de su nuevo sencillo, pero este paso en su carrera se ha visto opacado por las críticas de los internautas, quienes han acusado a la intérprete de plagiar la canción ‘Tuya’, lanzada en 2007 por la cantautora estadounidense de origen mexicano Jennifer Peña.

La polémica comenzó a viralizarse luego de que en redes compartieran comparaciones entre las dos canciones en plataformas como TikTok, donde destacan que la tonada de ‘Nadie se va como llegó’ recuerda al éxito de Jennifer Peña.

“La versión original, se llama ‘Tuya’ de Jennifer Peña, misma música”; “Si no se roba el marido, se roba la música”; “Todas te apoyamos Jennifer Peña es tu trabajo”; “Pues no es sorpresa si ya todos sabemos q Angela Aguilar copia todo”, fueron algunos comentarios.

Sin embargo, algunos usuarios han señalado que no encuentran parecido alguno entre ambas canciones y aseguran que esta situación es parte de la ola de ‘hate’ en contra de Ángela Aguilar, misma que ha venido arrastrando desde que dio a conocer su relación con Christian Nodal.

“Nada que ver son completamente diferentes”; “A estas alturas hay muchas canciones que se parecen”; “Ternuritas, nada que ver”; “Cuál plagio, aceptenlo, ella es grande, ella es inteligente, inventense otra”; “Esta vez sí nada que ver, en la próxima si las apoyo”; “Nada que ver”; “Lo escucho totalmente diferente, la gente quiere tirar odio por tirar”, “Ya alucinan, neta”; “Que chistosa la gente ya no saben distinguir nada que ver una con la otra”, comentaron.

¿La nueva canción de Ángela Aguilar lleva dedicatoria?

‘Nadie Se Va Como Llegó’, tema que marca el inicio de una nueva etapa en su vida personal y artística, forma parte del próximo álbum de Ángela Aguilar que llevará el mismo nombre y estará disponible a partir del 22 de mayo.

En declaraciones para El Heraldo de México, la hija menor de Pepe Aguilar aclaró de forma contundente si este nuevo tema lleva alguna dedicatoria.

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción”, explicó.

