Reclaman a conductores de ‘Venga la Alegría’ que “ARRUINARON el ‘Mario Day’” por incluir a personajes que no existen

“¿Qué personaje es ‘Vivian’? Que yo sepa no es de ‘Mario Bros’, ¿o sí?”.

El programa de televisión ‘Venga la Alegría’ quiso subirse a la tendencia del ‘Mario Day’, para hacerle un homenaje al icónico personaje de Nintendo, ‘Mario Bros’, que se celebra cada 10 de marzo, sin embargo, todo salió mal.

Lo que debía ser un momento de celebración en honor al fontanero más famoso del mundo, terminó siendo un desastre viral, pues los fanáticos no les perdonaron a la presentadores que incluyeran a personajes que no existen en ese universo.

Usuarios en redes sociales reclamaron a la producción de TV Azteca que cometieron un pecado imperdonable para los gamers, pues en su interno de hacerse virales y conectar con las audiencias jóvenes en su cosplay incluyeron a personajes del videojuego que no pertenecen a ‘Mario Bros’, como ‘Vivian’.

“¿Qué personaje es ‘Vivian’? Que yo sepa no es de ‘Mario Bros’, ¿o sí?”, estallaron los seguidores en internet.

A pesar de que la producción del matutino colocó hasta la escenografía que incluía a los conductores saliendo de las famosas tuberías verdes, el error del personaje de ‘Vivian’ tiró por tierra los esfuerzos e intentos de creatividad.

El falló de ‘Venga la Alegría’ ocurre en un momento de alta expectativa para Nintendo, pues Azteca 7 tiene programado el estreno de ’Super Mario Bros: La Película’ para el próximo 22 de marzo.

Finalmente, mientras el programa busca generar afinidad con la audiencia, tristemente sólo pudo avivar el debate sobre las emisiones matutinas y entre críticas y memes, el ‘Mario Day’ de ‘Venga la Alegría’ se suma a la lista de momentos incómodos en la televisión en vivo.

