Ángela Aguilar lanza reflexivo mensaje tras decir que “le vale ser FUNADA”: “Quiero aprender a crear un hogar”

“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días”.

La hija menor de Pepe Aguilar sorprendió al enviar un mensaje a su canal de difusión de WhatsApp donde apunta que busca enfocarse en proyectos personales fuera del ojo público y uno de ellos es “aprender a crear un hogar”.

Su mensaje llega después de que dijo que “le vale” que la critiquen por hablar de su familia, por lo que no le importa ser “funada”.

Ángela les compartió a sus fanáticos, a quienes llama “angelitos”, un proverbio y una reflexión sobre lo que desea hacer. También dijo por qué prefiere expresarse en esa plataforma.

“Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”, comenzó en su mensaje.

“‘Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida’ — Proverbios 4:23", continuó.

"Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos", expresó.

Al texto que hizo público, Ángela agregó varios videos en donde se le ve maquillándose, disfrutando del sol y el jardín de su casa tras una rutina de ejercicio, además de convivir con su mascota.

“Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen”, finalizó en su mensaje.

Cabe aclarar que en el canal de difusión de la esposa de Nodal, el público no puede emitir comentarios, sólo se puede interactuar con Ángela exclusivamente con emojis, por lo que no puede recibir críticas ni burlas como en otras plataformas.

