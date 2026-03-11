Confirman la muerte de Martha Elena Solorza, la figura emblemática detrás de ‘TONICOL’

“Su legado vivirá por siempre”.

Este 11 de marzo se dio a conocer la sorpresiva muerte de Martha Elena Solorza Hernández, quien fue considerada un pilar al interior de la compañía de refrescos ‘El Manantial’. Además, se le catalogó como una figura central en la historia de su emblemática bebida ‘ToniCol’.

El fallecimiento de Solorza Hernández fue confirmado por la propia empresa, que reconoció el legado al trabajo y la dedicación de una de sus integrantes.

“Con profundo dolor y eterno agradecimiento, ‘Refrescos El Manantial’ se despide de la señora Martha Elena Solorza Hernández. Pilar durante muchos años de nuestra empresa y ejemplo de vida”, expresó la refresquera.

Y añadió que “su legado de trabajo, dedicación y perseverancia nos inspira a seguir adelante. Su amor y entrega a la familia, su pasión por el trabajo y su incansable espíritu de superación nos dejan un ejemplo imborrable”, indicaron.

“Su madre, esposa y compañera fue una mujer excepcional, y su recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Descanse en paz, señora Martha. Su legado vivirá por siempre”, concluye el mensaje firmado por el Comité Directivo y Colaboradores.

La historia de ‘ToniCol’

Refrescos ‘El Manantial’ hizo extensivas sus condolencias al esposo de la empresaria y a su hijo, a quienes calificó como parte fundamental de la familia.

Refrescos ‘El Manantial’ es una compañía mexicana fundada en Sinaloa por Don Ángel Solorza González, tras la fusión de las embotelladoras ‘La Azteca’ y ‘La Eureka’, ambas creadas en el pueblo de El Rosario.

‘ToniCol’ es el producto central de la empresa, siendo un refresco que destaca por su sabor único y cuya denominación surgió como diminutivo de Antonio Espinoza de los Monteros, creador de la bebida.

La bebida empezó a comercializarse desde 1880 con la marca ‘Eureka’, antes de la fundación de Refrescos ‘El Manantial’.

¿Quién fue Martha Elena Solorza?

Fue una de las hijas de Don Ángel y trabajó desde muy joven en una empresa embotelladora, por lo que estuvo presente durante todo el proceso de creación de la marca.

Según el hijo de Solorza Hernández, Tobías Ricardo, actual CEO de ‘ToniCol’, sus padres se conocieron debido a que ambos trabajaban en el mismo ramo.

“Mi mamá empezó a trabajar con mi abuelo desde los 14 años en la oficina. Terminó una carrera de contadora privada en una escuela de monjitas. Mi papá era ingeniero que evaluaba la planta por ‘Orange Crunch’ de México... ahí mi mamá conoce a mi papá como un ingeniero que iba de viaje y se enamora de él y luego mi abuelo funge como cupido y se terminan casando”, relató.

Tras su boda, la pareja intentó tener un hijo, pero tuvieron complicaciones, sin embargo, después de un tiempo lograron tener a Tobías. Según narró el empresario, la familia vivía en Ciudad en México, pero cuando sus abuelos envejecieron, regresó con su mamá a Rosario. Su padre vivía por periodos con ellos y otros en Ciudad de México debido al trabajo.

Descanse en paz.

