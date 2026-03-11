Alex Ibarra se sincera sobre el REENCUENTRO de ‘Timbiriche’: “A mí ya ni me emociona”

“Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”.

El regreso de la banda ‘Timbiriche’ causó mucha emoción en muchos de sus fieles seguidores y aunque se podría pensar que las familias de Mariana, Alix, Diego y Benny estarían contentos con la noticia, el hermano de éste último hizo la diferencia.

La agrupación que hizo su debut el 30 de abril de 1982 en ‘Siempre en Domingo’ y que contó con el respaldo de Miguel Bosé, volverá con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La irónica banda de pop formará parte del evento musical ‘México Vibra’ y sobre este regreso de los intérpretes de ‘México’ y ‘Besos de ceniza’, el hermano de Benny -quien vuelve a los escenarios tras siete años de su última presentación- mencionó que ya no le entusiasma.

En un reciente encuentro con la prensa, Alex Ibarra indicó que “la verdad es que no he platicado con mi hermano. Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”.

Y agregó que “fue divertido, la verdad, fue divertido. Yo convivía con los hermanos, con el hermano de Paulina, con el de Mariana. Los íbamos a ver al Teatro de la Ciudad cuando estuvieron con ‘Parchís’”.

El actor que inicia las grabaciones de la telenovela ‘Sabor a ti’, recordó con nostalgia la etapa en la que acompañaba a su hermano mientras comenzaba ‘Timbiriche’, sin que esto le genere más emoción.

Será el próximo 11 de junio cuando ‘Timbiriche’ regrese a los escenarios en el Estadio Banorte, esto rumbo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

💚⚽️❤️ pic.twitter.com/hfADE1wSk1 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

Además, en una de las ciudades sede de esta gran fiesta deportiva, habrá conciertos especiales. Se trata de la iniciativa de Host City Ciudad de México, con ‘México Vibra’, una serie de conciertos encabezada por Alejandro Fernández y Carín León.

El 9 y 10 de junio se realizarán los conciertos como antesala del Mundial, en el Auditorio Nacional.

Las figuras confirmadas abarcan todos los géneros, y dentro de ellos, se encuentra ‘Timbiriche’, así que se trata de su regreso triunfal a los escenarios.

Además de Alejandro Fernández y Carín León, se confirmó a:



Emmanuel

Mijares

Lucero

Banda EL Recodo

Carla Morrison

Timbiriche

El Estadio Ciudad de México estará listo en tiempo y forma para albergar, por tercera ocasión, un Mundial. ⚽️



Detrás de cada avance hay un equipo entero poniendo el alma y el corazón en cada rincón. ❤️🇲🇽



Aquí se construye el escenario donde volveremos a hacer historia. ¡Faltan… pic.twitter.com/VPWlaFZ68e — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) March 4, 2026

Será el cuarto reencuentro de ‘Timbiriche’

Después de marcar la historia de la música en los años 80, ‘Timbiriche’ se reencontró por primera vez en 1998. Luego repitieron 10 años después, y para celebrar sus 35 años, volvieron a hacer gira juntos.

Solo en el primer reencuentro participó Paulina Rubio, sin embargo trascendió que para esta cuarta reunión ‘La Chica Dorada’ no volverá con sus compañeros.