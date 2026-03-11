Suscríbete
Famosos

Alex Ibarra se sincera sobre el REENCUENTRO de ‘Timbiriche’: “A mí ya ni me emociona”

El actor no dudó en dar su opinión honesta, pese a que su hermano volverá a aparecer en la alineación de la banda.

Marzo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alex-Ibarra-Timbiriche.jpg

Alex Ibarra habló sobre el reencuentro de ‘Timbiriche’.

YouTube/Instagram

“Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”.

El regreso de la banda ‘Timbiriche’ causó mucha emoción en muchos de sus fieles seguidores y aunque se podría pensar que las familias de Mariana, Alix, Diego y Benny estarían contentos con la noticia, el hermano de éste último hizo la diferencia.

La agrupación que hizo su debut el 30 de abril de 1982 en ‘Siempre en Domingo’ y que contó con el respaldo de Miguel Bosé, volverá con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La irónica banda de pop formará parte del evento musical ‘México Vibra’ y sobre este regreso de los intérpretes de ‘México’ y ‘Besos de ceniza’, el hermano de Benny -quien vuelve a los escenarios tras siete años de su última presentación- mencionó que ya no le entusiasma.

TE RECOMENDAMOS: ¡Confirmado! Timbiriche ya tiene fecha para cuarto reencuentro: ¿Cuándo es su primer concierto?

En un reciente encuentro con la prensa, Alex Ibarra indicó que “la verdad es que no he platicado con mi hermano. Yo los veo desde que tenía ocho años, imagínate. A mí ya ni me emociona”.

Y agregó que “fue divertido, la verdad, fue divertido. Yo convivía con los hermanos, con el hermano de Paulina, con el de Mariana. Los íbamos a ver al Teatro de la Ciudad cuando estuvieron con ‘Parchís’”.

El actor que inicia las grabaciones de la telenovela ‘Sabor a ti’, recordó con nostalgia la etapa en la que acompañaba a su hermano mientras comenzaba ‘Timbiriche’, sin que esto le genere más emoción.

Será el próximo 11 de junio cuando ‘Timbiriche’ regrese a los escenarios en el Estadio Banorte, esto rumbo al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Además, en una de las ciudades sede de esta gran fiesta deportiva, habrá conciertos especiales. Se trata de la iniciativa de Host City Ciudad de México, con ‘México Vibra’, una serie de conciertos encabezada por Alejandro Fernández y Carín León.

El 9 y 10 de junio se realizarán los conciertos como antesala del Mundial, en el Auditorio Nacional.

Te puede interesar:
Acapulco-Shore.jpg
Famosos
Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ publica video tras sufrir GOLPIZA y acusa a su pareja; ya la había atacado
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
klitbo-cynthia---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo revela que tiene una enfermedad INCURABLE: “Me ha costado mucho, me deprimí mucho”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Figueroa.jpg
Famosos
Martha Figueroa narró que su hijo MURIÓ por un error médico: “Me anestesiaron para que no me enterara”
Marzo 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita (2).jpg
Famosos
Gomita muestra impactante video de la cirugía de intestino que la hizo orar por su vida:; “No quiero morir”
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
reencuentro trevi raquenel.jpg
Famosos
Gloria Trevi y María Raquenel se reencuentran a 25 años de estar en la cárcel; esto se dijeron
Marzo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

Las figuras confirmadas abarcan todos los géneros, y dentro de ellos, se encuentra ‘Timbiriche’, así que se trata de su regreso triunfal a los escenarios.

Además de Alejandro Fernández y Carín León, se confirmó a:

  • Emmanuel
  • Mijares
  • Lucero
  • Banda EL Recodo
  • Carla Morrison
  • Timbiriche

NO TE VAYAS SIN LEER: José Emilio Levy reacciona a infidelidad contra Ana Bárbara: “Qué bajeza de Ángel; seguir es humillarte”

Será el cuarto reencuentro de ‘Timbiriche’

Después de marcar la historia de la música en los años 80, ‘Timbiriche’ se reencontró por primera vez en 1998. Luego repitieron 10 años después, y para celebrar sus 35 años, volvieron a hacer gira juntos.

Solo en el primer reencuentro participó Paulina Rubio, sin embargo trascendió que para esta cuarta reunión ‘La Chica Dorada’ no volverá con sus compañeros.

alex ibarra Timbiriche
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg
Famosos
Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD; él busca su perdón pero habló la otra
Marzo 10, 2026
 · 
TVyNovelas
La-Hora-Pico.jpg
Famosos
Comediante de ‘La Hora Pico’ enfrenta grave crisis de salud por la que tiene pensamientos SUICIDAS
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Asalto-casa-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Arrestan a venezolano vinculado al ROBO en la casa de Susana Zabaleta; revelan cómo operaba
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia responde por primera vez si es verdad que José Manuel Figueroa ABUSÓ de su hijo Julián
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laracampos-matilda.jpg
Famosos
Lara Campos está lista para “Matilda, el musical": ¿Qué FECHAS estará como protagonista?
Está lista para enfrentar al público teatral, más allá de su carrera como cantante.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
jaimecamil-tronchatoro-.jpg
Famosos
Jaime Camil es “Tronchatoro” en “Matilda, el musical": “Quiero que el público se vaya feliz y satisfecho”
Debuta como la directora escolar más temida de la historia del autor británico Roald Dahl.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
adame-vs-trejo.jpg
Famosos
Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame en Ring Royale: El Cazafantasmas promete “exterminar” a su archienemigo
La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece como una tormenta que se aproxima.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Detienen sucesión testamentaria de la mamá de Aislinn Derbez… ¡por IRREGULARIDADES en reportes de su muerte!
Ahora está en duda si Gabriela Michel murió en noviembre de 2025 a causa de un infarto.
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez