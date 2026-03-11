José Emilio Levy reacciona a infidelidad contra Ana Bárbara: “Qué bajeza de Ángel; seguir es humillarte”

Este 10 de marzo, El Gordo y La Flaca transmitió una entrevista con Adriana Toval, en la que confirmó el amorío que tuvo con Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces”, dijo la influencer ante las cámaras de Univision.

Jordi Martin reportó en el programa que Ángel le confirmó la infidelidad, pero insistió en que no se va a separar de Ana Bárbara, pues luchará por su perdón.

¿Qué dijo José Emilio Fernández Levy?

El hijo que tuvo ‘El Pirru’ con Mariana Levy se pronunció ante la prensa sobre la situación, y fue honesto: “Estoy impactado, en shock, por lo que todos ya vimos, unas fotos bastante comprometedoras. Si esto no es falso, estoy en shock, ni qué decir”.

“El tiempo me dio la razón y fue mucho más rápido de lo que esperábamos. Ya nos dimos cuenta de quién es Ángel, no estoy loco, es una mala persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara, un mal espantoso”, dijo José Emilio sobre la pareja de Ana Bárbara, con quien no se llevaba bien y mejor decidió alejarse de la cantante.

“Qué bajeza de Ángel, de estar con una señora como Ana Bárbara, talentosa, trabajadora, una dama con modales, educación. Es como tener un Ferrari y de la nada cambiarlo por un vocho... Estoy impactado”.

En la entrevista publicada por Berenice Ortiz en su canal de YouTube, el joven dijo: "¿Sabes qué es lo peor? Que Ana ha defendido contra todo, ha metido las manos en el fuego por él, ¿y así es como le paga? ¿Así es como le agradece todo lo que ha hecho por él? Está dañado del cerebro, está mal”.

“En mi punto de vista, si estás con una pareja, te ponen el cuerno, y sigues con esa pareja, para mí es como humillarte a ti mismo, como no quererte y darle la razón y permiso de que siga haciendo las cosas”.

Por otro lado, José dijo que habría algo más que une a Ana Bárbara con Ángel: “Hay muchas cosas que ya saldrán, serán vistas en un futuro. Y ahí nos daremos cuenta por qué Ana Bárbara no se ha atrevido a dejar a Ángel, son cosas bastante fuertes que a mí no me competen”.

“Si ella necesita un abrazo, amor, a mí me sigue teniendo, si necesita un abrazo, yo soy su hijo y ella es mi mamá. Decirle a mis hermanos que lo lamento muchísimo, pero que no se dejen ganar por la furia y cometan una babosada, y si necesitan algo, aquí estoy”, recalcó el joven que se prepara para ser actor.