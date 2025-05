¡Eduin Caz, de Grupo Firme, regañó a sus fans EN VIVO por presionarlo a cantar corridos tumbados! ‘Me molesta’

A inicios de abril del 2025, justo hace un mes, el grupo Los Alegres del Barranco causó un auténtico revuelo luego de que proyectara unas imágenes en pleno escenario que fueron consideradas como apología del delito; a partir de este escandaloso incidente, la interpretación de narcocorridos fue prohibida en conciertos y palenques.

En medio de la lluvia de reacciones que se desató tanto a favor como en contra de la medida, Eduin Caz se colocó entre las principales tendencias de este martes 06 de mayo luego de que circulara un video en donde reiteró que él sí está dispuesto a cumplir la ley y, por lo tanto, le pidió a su público que deje de pedirle canciones que no puede cantar.

Este fin de semana, Grupo Firme se presentó en el estadio “Beto Ávila” de Veracruz con un show en el que hizo bailar y cantar a miles de personas con sus mejores éxitos del género regional mexicano; sin embargo, los ánimos se encendieron cuando el público comenzó a pedirle a Eduin Caz, con gritos, que cantará la polémica canción “Se fue la pantera”.

El escándalo acompañado de rechiflas llegó a tal grado, que Eduin Caz no pudo más y le lanzó un amargo reclamo a sus fans ya que calificó como “una falta de respeto” el hecho de que le pidieran interpretar una pieza que ya saben que está prohibida por su contenido violento.

“A mí se me hace una falta de respeto que me estén pidiendo ‘La pantera’ cuando ya les dije que no la puedo tocar, y sí me molesta una madre porque ya les había dicho. Ya llevamos tres horas de concierto y lo que nos falta, ¿y por un corrido vamos a echar a perder toda esta bonita noche? No creo, ¿verdad?”, expresó.

El estallido de Eduin Caz , quien continuó con el concierto que estuvo dominado por canciones con temas de amor y desamor, causó mucho revuelo entre los internautas que recordaron que “La Pantera” no habla de algún criminal en particular; sin embargo, al parecer esto no fue suficiente para que el famoso se animara a cantarla.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la explosiva reacción de Eduin Caz en vivo?

