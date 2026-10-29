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José Manuel arremete contra Ninel: le cuesta trabajo HACER CREER que es “cantante, mamá, actriz y talentosa”

José Manuel se enojó porque dice que Ninel no deja de hablar con él “en sus realities” para vender y lanzó tremenda sentencia.

Octubre 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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José Manuel Figueroa explicó por qué Ninel Conde recurre a cirugías y arreglos estéticos.

Instagram/YouTube

“Yo creo que Ninel es una mujer que fue muy hermosa y le cuesta mucho trabajo verse al espejo por eso recurre a ese tipo de cirugías y apoyos”.

José Manuel Figueroa le contó a la prensa que las autoridades no le permitieron a su ex, Ninel Conde, ponerle una orden de restricción e imposibilitarle hablar de ella, pues explicó que ni viven en el mismo país y fue ella quien lo mencionó.

“Tengo entendido, el juez le negó que ella primero tiraba la primera piedra y ya después no quería que yo me defendiera, entonces no le dio por su lado”, externó Figueroa.

Después manifestó que mencionarlo en programas de televisión es parte de una estrategia.

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“Yo creo que al final de cuentas es otro ser humano… de mí hace muchos años, muchísimos años que todavía me menciona no sé por qué, en sus realities, yo creo que para vender”.

Pero inmediatamente lanzó una frase lapidante: “Yo creo que Ninel es una mujer que fue muy hermosa”.

Y luego evidenció el por qué, aparentemente, recurre a tantas transformaciones, cirugías y arreglos estéticos.

“Le cuesta mucho trabajo verse al espejo por eso recurre a ese tipo de cirugías y apoyos. Yo creo que se debe de enfocarse en su talento”. Aunque atajó: “es complicado para ella, me imagino, pues le cuesta trabajo con todo lo que ha mentido, con todo lo que ha engañado, sobre hacer creer a la gente que es cantante, mamá, actriz, talentosa, entonces le cuesta trabajo verse al espejo”, indicó el músico haciendo referencia a las áreas en la que Ninel tiene complicaciones.
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Finalmente, insistió en que no existen medidas de protección en su contra y luego ironizó en la manera en la que vive ‘El Bombón Asesino’ en Florida.

“Ella vive en el mundo de fantasía de la playa, de South Beach y esas ondas. Yo no voy para allá, allá no hay caballos”, concluyó.

ninel conde josé manuel figueroa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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