“Va a tener más claridad porque ahorita tal vez ella me entiende… pero cuando esté en contextos más complejos en la escuela puede crear confusión”.

Mediante su cuenta de Instagram, Carmen Aub compartió que está aprendiendo el Lenguaje de Señas Americano (ASL), el cual será una de las formas en las que se podrá comunicar con su hija Lu, de 1 año 4 meses.

Además, la menor utiliza implantes cocleares para contrarrestar la pérdida auditiva “moderada a severa” con la que nació.

Hace un par de meses, Aub y su esposo Iván Sikic, revelaron cómo fue la colocación del implante, hecho con el que iniciaron un nuevo camino que determinó cómo escuchará Lu el resto de su vida.

TE RECOMENDAMOS: Carmen Aub comparte “CÓMO ESCUCHARÁ” su hija “el resto de su vida” tras colocarle implante contra la sordera

“Va a tener más claridad porque ahorita tal vez ella me entiende cuando le digo que mande un beso, que diga hola, pero cuando esté en contextos más complejos en la escuela puede crear confusión y puede que eso no solamente la retrase en su proceso de aprendizaje, sino que la aísle cuando esté platicando con los niños, sobre todo cuando Lu esté apenas aprendiendo a desarrollar el lenguaje”, explicó Aub sobre los motivos por los que la sometieron a la cirugía.

“Tenemos que aprovechar la tecnología que existe, tenemos que aprovechar el lugar privilegiado donde estamos, donde es candidata al implante y podemos darle esa herramienta”, expresó Aub.

NO TE VAYAS SIN LEER: Bebé de Carmen Aub cumple 1 año y debe ser operada para colocarle un implante; nació con PÉRDIDA AUDITIVA

De esta forma, el Lenguaje de Señas se suma a las herramientas que la niña tiene para comunicarse con mayor facilidad.