“Durante los últimos dos meses, mi prioridad ha sido recuperarme”.

La hija de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan, reveló que atraviesa por un momento complicado de salud, pues fue diagnosticada con Esclerosis Múltiple (EM).

Lina Luaces compartió que “el año pasado, poco después de ser coronada ‘Miss Universe Cuba’ comenzó a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y pérdida de sensibilidad en toda su pierna derecha desde la cadera hasta el pie”.

Pese a lo mal que se sentía decidió seguir adelante en la competencia, según explicó, quería representar dignamente a los cubanos, hacer sentir orgullosa a su familia y dar lo mejor de sí misma.

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Tras su participación en el certamen de belleza, celebrado en Tailandia, sus síntomas persistieron hasta que una mañana despertó sin poder mover una mano y, en cuestión de días, perdió la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Fue entonces cuando la diagnosticaron.

Luego de someterse a intensas sesiones de terapia física, Lina expresa que su propósito es crear conciencia sobre esta enfermedad, visibilizar la importancia de escuchar las señales del cuerpo y acompañar a quienes atraviesan una situación similar.

“Durante los últimos dos meses, mi prioridad ha sido recuperarme. He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos. Ha sido un proceso muy difícil, tanto física como emocionalmente”, expresó.

Y agregó que “me costó mucho decidir si quería compartir esta parte de mi vida. No sabía qué significaría este diagnóstico para mi futuro ni para mi carrera. Yo creo que Dios no comete errores y siento la responsabilidad de utilizar la plataforma que Él me ha dado con intención y propósito.

“Todavía me cuesta asimilar todo lo que viví. Llegué a ‘Miss Universo’ con apenas seis meses de preparación y sin experiencia previa. Mejoré mi español y sufrí una intoxicación alimentaria severa durante todo el mes en Tailandia.

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“Durante los últimos dos meses, mi prioridad ha sido recuperarme. He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos. Ha sido un proceso muy difícil, tanto física como emocionalmente”, expresó.