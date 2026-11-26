Antonia, hija de Sergio Andrade, informó que el caso en contra de su padre en Fiscalía General de República se mantiene vigente.

Su avance más reciente es que la denuncia ya lo investiga la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, lo cual es un avance importante pues significa que el caso será investigado con perspectiva de género.

Desde hace 5 meses, Antonia Andrade mantiene una campaña de activismo legal para lograr que su padre sea presentado ante las autoridades mexicanas.

Sergio Andrade enfrenta actualmente un proceso en Estados Unidos, donde es acusado por dos víctimas (a las que la ley estadounidense protege en su identidad) de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.

En mayo, Antonia anunció que emprendería también una denuncia: Primero difundió fotos recientes de Sergio Andrade y pidió a la gente que ayudara a ubicarlo.

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Luego presentó una denuncia “por la vía penal” ante la FGR en México (aunque ella vive en España) y en junio informó que el caso estaba en investigación. Ahora anuncia que ya es una denuncia con carpeta en Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Pero también aclaró que ese es el único dato que hará público, ya que está convencida de que no se debe litigar en los medios, sino en tribunales.

Los mensajes de la hija de Sergio Andrade

Antonia, a partir de que informó este nuevo avance, comenzó a recibir mensajes para pedirle más detalles del caso. Ella insistió en que no lo hará y se quejó de que algunas personas se aprovechan de la situación para generar escándalo y que eso afecta a su entorno.

En uno de sus anteriores mensajes, Antonia se dirigió directamente a Sergio con un duro mensaje:

“A ti, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Parece que no te quedó claro lo que te dije. NO TE LO PERMITIRÉ. Espero que leas esto y te llegue, ya que ni dicho directamente te entra”.

En esa ocasión, le exigió que se entregara a las autoridades para responder por sus acciones ante la ley: