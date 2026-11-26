"¿Por qué no me enseñaron esto antes?”, lamenta Bebeshita.

La influencer fue expulsada esta semana de La Granja VIP, con lo que terminó no sólo su participación, sino la historia de amor de construyó dentro del reality con el comediante Kevyn Bicolor.

Y ahora que está afuera, se ha dado cuenta de lo tóxica que era esa relación pero también de algunos aspectos hasta ahora desconocidos por ella, como por ejemplo el tono provocador de los shows de su exnovio.

TE RECOMENDAMOS: Así son de adultos los niños de Una luz en el camino, además de Mariana Botas

¿Qué dijo Bebeshita de Kevyn Bicolor?

Kevyn Bicolor es un comediante regiomontano caracterizado por su humor ácido. En una gira de presentaciones junto al payaso Brincos Dieras, el show tenía un segmento en el que Kevyn besaba a un hombre con pasión y furia. Se trata, obviamente, de la parte de un sketche con una cierta dosis de improvisación.

Pero Bebeshita no lo conocía hasta que vio el video durante una entrevista con Shanik Berman.

La influencer se escandalizó con la escena que le mostraron y luego hizo varias expresiones de rechazo.