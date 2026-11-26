Grupo Radio Centro publicó un comunicado para referirse a las revelaciones de la escritora Ximena Santaolalla, quien acusó a su padrastro Francisco Aguirre de abusar de ella cuando era niña.

Francisco Aguirre fue presidente de Grupo Radio Centro durante 27 años. Asumió el cargo en 1999, tras la muerte de su padre, fundador de la empresa.

En su comunicado, Radio Centro comienza precisamente por hacer esta aclaración respecto a la relación de la empresa con el acusado.

“El Lic. Francisco Aguirre Gómez renunció a la Presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el pasado 18 de noviembre de 2026, y no ocupa cargo directivo alguno”.

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La denuncia de Ximena Santaolalla

Como lo informó TVyNovelas este mismo 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el diario ‘El País’ publica la historia de Ximena Santaolalla, quien reveló al medio que “fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez”.

La escritora tiene la cuenta imposible, dice que quitando los días que viajaba o fechas excepcionales, Aguirre Gómez la violó 2 mil 500 veces.

“Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor”, contó Ximena.

Al tiempo, narró que los abusos terminaron una noche de 1997 cuando se atrevió a abusar de ella mientras dormía en la misma cama que su mamá.

Ximena no culpa a su madre por su silencio.

Era madre soltera y “en aquella época no se decía nada. Era un hombre muy poderoso, me hubiera dejado sin mis hijos y en el loquero”, expresó Adriana Adbó.

El comunicado de Grupo Radio Centro

En su comunicado, Grupo Radio Centro toma distancia de Francisco Aguirre y la denuncia en su contra

“Por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados”.

También tiene tres párrafos en los que fija una postura institucional respecto a la generalidad del caso que vive Ximena.

“La empresa expresa su profundo respeto y solidaridad hacia todas las personas que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia o abusos sexual”, dice en uno de esos párrafos.

Finalmente, se señala: