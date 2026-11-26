Maribel García ha recorrido el mundo gracias al futbol. Y ahora es también conocida por su parentesco y parecido con Maribel Guardia.

García es una periodista deportiva y creadora de contenido que lo mismo ha entrevistado a Marcelo, Kaka y Cafú.

Además, es evidente, en su contenido de redes sociales, que es una aficionada del Cruz Azul en México y del Real Madrid a nivel internacional.

Pero ocasionalmente también ha hecho publicaciones sobre su relación con su tía Maribel Guardia a quien no solamente admira, también la tiene como una persona que la ha apoyado en su carrera.

La misma Maribel le escribió en su cumpleaños, en mayo, un mensaje tierno y revelador:

“Mi adorada sobrina Maribel (tocaya) te pusieron así por mi culpa jijji. Que este nuevo año de vida te regale sueños grandes, risas infinitas, y momentos que se queden guardados como tesoros en tu corazón”.

La respuesta de Belagol (nombre de su perfil en Instagram) fue igual de emotiva:

“Te amo mucho tía, gracias por tanto, eres mi amiga,maestra y confidente”

El vestido compartido de Belagol y Maribel Guardia

Cada año, además, Belagol hace una publicación para recordar el aniversario luctuoso del hijo de Maribel Guardia, su primo Julián Figueroa.

Se relación es tan estrecha, que Maribel García decidió utilizar el mismo vestido de novia que usó su tía en su boda con Marco Chacón.

García se casó hace una semana y compartió una foto comparativa de cómo se veía Maribel y cómo lució ella con el mismo vestido.