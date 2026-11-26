“La amistad la rompió él, él decidió ya no ser mi amigo y tendrá sus razones, si se lo preguntan, él sabrá sus razones”.

Israel Jaitovich contó de una vez por todas qué hizo que se terminara su amistad con Eugenio Derbez. Y es que ambos eran casi inseparables al grado de que se volvieron socios, pero todo acabó.

El comediante ofreció una entrevista al programa conducido por Maxine Woodside y ahí reveló que su relación con Derbez se deterioró una vez que se mudó a Estados Unidos para hacer un monólogo en Nueva York.

Jaitovich contó que Derbez fue imagen del proyecto de carreras durante tres o cuatro años como socio suyo.

TE RECOMENDAMOS: Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez

“Tuvimos una diferencia con el tema del equipo de carreras cuando fuimos socios, porque él en algún momento se fue a hacer monólogos a Nueva York, y en ese momento como que se separó del tema de las carreras, de ser socio mío”, relató.

Después de un presunto malentendido, Derbez le envió un correo electrónico donde formalizó su separación.

“Un año nuevo me mandó un mail muy largo expresándome sus inconformidades y yo le dije: ‘güey, pues hablémoslo’”, pero, pese al intento de diálogo, ambos no llegaron a un acuerdo.

De acuerdo al testimonio de Jaitovich, Eugenio abandonó el proyecto de carreras sin previo aviso y optó por concentrarse en su carrera en Estados Unidos. Esa distancia hizo que Israel tomara la decisión que apartarlo del equipo, medida que causó mayor tensión entre los dos.

“Creo que se sintió desplazado, o sintió que yo ya no quería que estuviera, o algo pasó ahí raro”, explicó Jaitovich. El conductor añadió que, a su juicio, Derbez “es rencoroso porque ya han pasado demasiados años” desde aquel episodio.

A pesar de la distancia, el también conductor reconoce que cuando se han encontrado hay cordialidad. “Es políticamente correcto conmigo, cuando me encuentra me trata muy bien, es un tipo muy educado”, dijo, aunque aclaró que ya no existe amistad entre ambos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Carlos Trejo INSULTA a Eugenio Derbez y dice que todos sus personajes no los hizo él: “no fuiste tú”

Al ser cuestionado directamente sobre quién tomó la decisión de terminar con el vínculo, Jaitovich fue contundente y responsabilizó a Derbez.