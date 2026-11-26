El paradero de Inés Gómez Mont nuevamente es tema de polémica.

La exconductora acusada en México por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), peculado, delincuencia organizada y defraudación fiscal fue arrestada hace un mes en Miami, Florida.

Semanas antes, la Interpol le había retirado la ficha roja (que obliga a las autoridades a presentar al detenido ante el país que lo solicita) por lo que Inés estuvo todo este tiempo detenido solamente por temas migratorios en Estados Unidos.

Y esta semana se supo que salió del país mediante un proceso “migratorio voluntario”.

Algunas versiones la ubican ahora en España pero no hay certeza de ello, por lo que el gobierno de México deberá comenzar un nuevo proceso de búsqueda con fines de extradición.

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El mensaje de Inés Gómez Mont

Mientras tanto, Inés, ya libre, usó nuevamente sus redes sociales, algo que no hacía desde hace tres años.

En su perfil de Instagram publicó algo que parece ser el mensaje de un seguidor que quiere “ayudarla”. Se trata de la captura de pantalla de un mensaje que le habría llegado al teléfono y en el cual su seguidor le explica que ha creado un “detector de mentiras”.

En el mensaje se lee que ese “detector de mentiras” es un prompt (instrucciones con las que funcionan las IA) con el cual Chat GPT puede contrastar lo que se dice públicamente con lo que aparece en la carpeta de investigación.

El link compartido por Inés efectivamente redirige a un blog donde se comparte la orden de aprehensión contra Gómez Mont. También se comparten las instrucciones que se deben introducir a Chat GPT.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

Mientras tanto, la actual ubicación de la exconductora llamó la atención de Mhoni Vidente, quien decidió echarle las cartas para tratar de ubicarla.

Y en efecto, Mhoni tiene una idea muy clara,según el tarot, del lugar al que se fue:

“Yo la visión que tengo es que está en Oporto o en Lisboa, Portugal y que se fue con los niños”.

Aprovechando la visión, Mhoni preguntó al tarot por el futuro de Inés: